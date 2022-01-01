В Україну прибули 100 британських спецпризначенців, – ЗМІ
Сьогодні, 15:11
Влада Великобританії відрядила в Україну понад 100 військових вищого класу для навчання українських бійців.
Зазначається, що британські спецназівці навчатимуть військовослужбовців ЗСУ навичкам і технікам, які можуть стати у нагоді у разі вторгнення Росії - тактики боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям, - Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на газету Mirror.
За даними видання, перекидання елітних військ із Британії здійснено з тієї причини, що ці сили більше не присутні в Афганістані і необхідні Україні.
"Спецназ Великобританії був перекинутий у регіон, щоб допомогти і дати пораду українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисними українським силам", - підтвердило джерело газети.
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Зазначається, що британські спецназівці навчатимуть військовослужбовців ЗСУ навичкам і технікам, які можуть стати у нагоді у разі вторгнення Росії - тактики боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям, - Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на газету Mirror.
За даними видання, перекидання елітних військ із Британії здійснено з тієї причини, що ці сили більше не присутні в Афганістані і необхідні Україні.
"Спецназ Великобританії був перекинутий у регіон, щоб допомогти і дати пораду українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисними українським силам", - підтвердило джерело газети.
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