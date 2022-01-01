В Україну прибули 100 британських спецпризначенців, – ЗМІ





Зазначається, що британські спецназівці навчатимуть військовослужбовців ЗСУ навичкам і технікам, які можуть стати у нагоді у разі вторгнення Росії - тактики боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям, - Про це повідомляє



За даними видання, перекидання елітних військ із Британії здійснено з тієї причини, що ці сили більше не присутні в Афганістані і необхідні Україні.



"Спецназ Великобританії був перекинутий у регіон, щоб допомогти і дати пораду українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисними українським силам", - підтвердило джерело газети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Великобританії відрядила в Україну понад 100 військових вищого класу для навчання українських бійців.Зазначається, що британські спецназівці навчатимуть військовослужбовців ЗСУ навичкам і технікам, які можуть стати у нагоді у разі вторгнення Росії - тактики боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям, - Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на газету Mirror.За даними видання, перекидання елітних військ із Британії здійснено з тієї причини, що ці сили більше не присутні в Афганістані і необхідні Україні."Спецназ Великобританії був перекинутий у регіон, щоб допомогти і дати пораду українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисними українським силам", - підтвердило джерело газети.

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