вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну прибули 100 британських спецпризначенців, – ЗМІ

В Україну прибули 100 британських спецпризначенців, – ЗМІ
Влада Великобританії відрядила в Україну понад 100 військових вищого класу для навчання українських бійців.

Зазначається, що британські спецназівці навчатимуть військовослужбовців ЗСУ навичкам і технікам, які можуть стати у нагоді у разі вторгнення Росії - тактики боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям, - Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на газету Mirror.

За даними видання, перекидання елітних військ із Британії здійснено з тієї причини, що ці сили більше не присутні в Афганістані і необхідні Україні.

"Спецназ Великобританії був перекинутий у регіон, щоб допомогти і дати пораду українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисними українським силам", - підтвердило джерело газети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Британія, війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну прибули 100 британських спецпризначенців, – ЗМІ
Сьогодні, 15:11
На Волині працюватиме пересувний планетарій
Сьогодні, 14:30
«Старий Луцьк» програв перший матч дербі у Рівному
Сьогодні, 13:49
На Волині банда злодіїв-альпіністів хотіла обчистити квартиру
Сьогодні, 13:08
Королева Великобританії назвала ім'я своєї наступниці
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
Агентство Bloomberg помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну Агентство Bloomberg помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну
05 лютий, 17:10
«Класна, високоточна зброя»: українські військові випробували британські ракетні комплекси «Класна, високоточна зброя»: українські військові випробували британські ракетні комплекси
28 січень, 23:35
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – ЗМІ Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – ЗМІ
28 січень, 16:10
Румунія готова приймати біженців у разі вторгнення Росії в Україну Румунія готова приймати біженців у разі вторгнення Росії в Україну
24 січень, 04:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україну прибули 100 британських спецпризначенців, – ЗМІ
Сьогодні, 15:11
 0
На Волині працюватиме пересувний планетарій
Сьогодні, 14:30
 0
«Старий Луцьк» програв перший матч дербі у Рівному
Сьогодні, 13:49
 0
На Волині банда злодіїв-альпіністів хотіла обчистити квартиру
Сьогодні, 13:08
 0
Королева Великобританії назвала ім'я своєї наступниці
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8