На зрізання дерев Луцька громада витратить понад 2 мільйони





Відкриті торги тривають на сайті державних закупівель Prozorro. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 7 лютого, а 8 лютого розпочнеться аукціон, - пише



Очікувана вартість робіт становить 2,375 мільйона гривень.



Згідно з технічним завданням, ідеться про видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев в умовах міського середовища зі збиранням деревини, з подрібненням гілок товщиною до п’яти сантиметрів, навантаження та вивезення деревини. Видалення дерев має проводитися вручну або механізованим способом.



Ці послуги на території Луцької міської територіальної громади надаватимуть до кінця поточного року.



Серед основних вимог – чітке дотримання Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці, а також наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації.



Нагадаємо, в Луцькій громаді розробили правила утримання та догляду за зеленими насадженнями на її території, аби уникнути варварського кронування дерев і нищення зелених насаджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив тендер на послуги з видалення дерев на території Луцької міської територіальної громади.Відкриті торги тривають на сайті державних закупівель Prozorro. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 7 лютого, а 8 лютого розпочнеться аукціон, - пише ІА Волинські новини Очікувана вартість робіт становить 2,375 мільйона гривень.Згідно з технічним завданням, ідеться про видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев в умовах міського середовища зі збиранням деревини, з подрібненням гілок товщиною до п’яти сантиметрів, навантаження та вивезення деревини. Видалення дерев має проводитися вручну або механізованим способом.Ці послуги на території Луцької міської територіальної громади надаватимуть до кінця поточного року.Серед основних вимог – чітке дотримання Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці, а також наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації.Нагадаємо, в Луцькій громаді розробили правила утримання та догляду за зеленими насадженнями на її території, аби уникнути варварського кронування дерев і нищення зелених насаджень.

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