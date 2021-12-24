У грибах та молоці з волинських сіл забруднення радіацією перевищує норму

У продуктах з волинського села Лобна колишнього Любешівського району виявили забрудення радіонуклідами.Про це йдеться на сайті Любешівської громади.Спеціалісти радіологічного контролю зони радіоактивного забруднення Любешівської селищної ради досліджюуть ступінь забрудненості радіонуклідами продуктів харчування та сировини.Протягом 2021 року було проведено 4523 дослідження на забруднення радіонуклідамии: 115 – лісової продукції та 4408 сільгосппродукції.Відтак, найбільш забрудненими виявилися:Свіжі гриби: з 50-ти проб – шість мали показники перевищення (620, 910, 720, 770, 1150, 770 Бк/кг при нормі 500 Бк/кг) – с. Лобна, с.Міжгайці.Молоко: з 2217 проб – дві мали показники перевищення (109, 103 Бк/л при нормі 100 Бк/л ) – с. Лобна.Сушені гриби: з 22-ох проб – одна мала показники перевищення (8080 Бк/кг при нормі 2500 Бк/кг) – с. Лобна.Найменше радіонуклідів міститься в таких продуктах:сир: 277 проб – 15 Бк/кг при нормі 200 Бк/кг)сироватка: 436 проб – 21 Бк/кг при нормі 100 Бк/кг)масло: 163 проби – 15 Бк/кг при нормі 200 Бк/кг)У картоплі, коренеплодах, зерні, ягодах чорниці, журавлини вміст радіонуклідів у межах норми.До відома:Жителі громади, які бажають перевірити продукцію на вміст радіонуклідів, можуть звернутися за тел. 0663755729 або в каб. 412 Любешівської селищної ради (вул. Незалежності, 53 смт Любешів). Проби проводяться безкоштовно.