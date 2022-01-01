У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка, – ЗМІ





Про це пише



"Чоловік був роботящим, спокійним, приязним, їздив на заробітки. Мешкав зі старшим братом, батьки вже померли", - йдеться у повідомленні.



Схильності до суїциду в нього ніхто не помічав, причин раптом піти з життя Дмитро не мав.



Трагедію пов’язують з пиятикою, яку регулярно влаштовує одна з сусідок. У неї нібито збирається сумнівна компанія, трапляються бійки.



Нещодавно саме туди за викликом обурених мешканців виїздили двоє патрульних із відділення поліції №1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську витягнули з петлі тіло 35-річного чоловіка в одній із малосімейок.Про це пише "Радар". "Чоловік був роботящим, спокійним, приязним, їздив на заробітки. Мешкав зі старшим братом, батьки вже померли", - йдеться у повідомленні.Схильності до суїциду в нього ніхто не помічав, причин раптом піти з життя Дмитро не мав.Трагедію пов’язують з пиятикою, яку регулярно влаштовує одна з сусідок. У неї нібито збирається сумнівна компанія, трапляються бійки.Нещодавно саме туди за викликом обурених мешканців виїздили двоє патрульних із відділення поліції №1.

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