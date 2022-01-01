У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка, – ЗМІ
06 лютий, 23:22
У Нововолинську витягнули з петлі тіло 35-річного чоловіка в одній із малосімейок.
Про це пише "Радар".
"Чоловік був роботящим, спокійним, приязним, їздив на заробітки. Мешкав зі старшим братом, батьки вже померли", - йдеться у повідомленні.
Схильності до суїциду в нього ніхто не помічав, причин раптом піти з життя Дмитро не мав.
Трагедію пов’язують з пиятикою, яку регулярно влаштовує одна з сусідок. У неї нібито збирається сумнівна компанія, трапляються бійки.
Нещодавно саме туди за викликом обурених мешканців виїздили двоє патрульних із відділення поліції №1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише "Радар".
"Чоловік був роботящим, спокійним, приязним, їздив на заробітки. Мешкав зі старшим братом, батьки вже померли", - йдеться у повідомленні.
Схильності до суїциду в нього ніхто не помічав, причин раптом піти з життя Дмитро не мав.
Трагедію пов’язують з пиятикою, яку регулярно влаштовує одна з сусідок. У неї нібито збирається сумнівна компанія, трапляються бійки.
Нещодавно саме туди за викликом обурених мешканців виїздили двоє патрульних із відділення поліції №1.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка, – ЗМІ
06 лютий, 23:22
Назвали ймовірну причину задишки після COVID-19
06 лютий, 20:45
Медіа