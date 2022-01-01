Юний диякон з Волині взяв участь і «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 01:36
22-річний Молодий волинянин Василь Палюх із села Сошичне Камінь-Каширського району взяв участь у музичному шоу «Голос країни».
Хлопець виступив в ефірі 6 лютого.
"Для виконання своїх пісень я завжди брав благословіння, тому що це дар Божий, який я повинен нести до людей і дарувати людям", - сказав Василь.
Василь Палюх займається академічним співом, також він прислуговує у церкві та є дияконом.
Під час виконання пісні «O sole mio» до нього обернулися троє суддів: Святослав Вакарчук, Надія Дорофеєва та Потап.
Він сказав, що хотів би потрапити до команди Олі Полякової, проте вона не повернулася, тому він обрав команду Потапа.
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Хлопець виступив в ефірі 6 лютого.
"Для виконання своїх пісень я завжди брав благословіння, тому що це дар Божий, який я повинен нести до людей і дарувати людям", - сказав Василь.
Василь Палюх займається академічним співом, також він прислуговує у церкві та є дияконом.
Під час виконання пісні «O sole mio» до нього обернулися троє суддів: Святослав Вакарчук, Надія Дорофеєва та Потап.
Він сказав, що хотів би потрапити до команди Олі Полякової, проте вона не повернулася, тому він обрав команду Потапа.
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