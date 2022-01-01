Юний диякон з Волині взяв участь і «Голосі країни». ВІДЕО

22-річний Молодий волиняниніз села Сошичне Камінь-Каширського району взяв участь у музичному шоу «Голос країни».Хлопець виступив в ефірі 6 лютого."Для виконання своїх пісень я завжди брав благословіння, тому що це дар Божий, який я повинен нести до людей і дарувати людям", - сказав Василь.Василь Палюх займається академічним співом, також він прислуговує у церкві та є дияконом.Під час виконання пісні «O sole mio» до нього обернулися троє суддів:таВін сказав, що хотів би потрапити до команди Олі Полякової, проте вона не повернулася, тому він обрав команду Потапа.