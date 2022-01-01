Інтервальне голодування: що це, наскільки корисне та безпечне





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У 2016 році вчений Есінорі Осумі отримав Нобелівську премію за вивчення аутофагії – самоперетравлення клітин. Щоб клітини швидше бралися до аутофагії, він змушував їх голодувати.



Для звичайної людини це відкриття практичної користі не несе і не доводить, що людям потрібно голодувати. Але з часом це може призвести до відкриття нових ліків або методів лікування, наприклад раку.



Види інтервального голодування



Одноденне голодування: людина не їсть нічого раз на тиждень, а в решту днів харчується нормально.

5/2: людина нічого не їсть два дні на тиждень, у решту днів харчується нормально.



Щоденне голодування – людина харчується нормально, але лише в межах восьмигодинного інтервалу щодня. Наприклад, не їсть сніданок, але обідає близько 12 години дня і вечеряє до 8 години вечора.

Прихильники дієти вважають, що вона допомагає скинути вагу та покращити загальне здоров'я.



Що можна їсти



У період, коли можна їсти немає заборон на конкретні продукти. Під час голодування можна вживати лише воду, несолодкий чай чи каву та інші низькокалорійні напої. Молоко та молочні продукти теж не можна.



Користь та шкода для здоров'я



Єдиної думки про інтервальне голодування немає: існують дослідження, які показують як користь інтервального голодування, так і шкоду.



В одному дослідженні 100 людей розділили на три групи. Учасники першої групи в один день ніяк не обмежували себе, а в другій їли лише невелику кількість їжі. Далі дні чергувалися. У другій групі їли нормально щодня, але з дефіцитом калорій. А в третій жодних обмежень не було.



Через рік в учасників виміряли зміни ваги, артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, рівня тригліцеридів, глюкози, інсуліну натще, інсулінорезистентності, С-реактивного білка та гомоцистеїну. У першій і другій групі були схожі результати, і дослідники дійшли висновку, що інтервальне голодування не має переваг.



Інше дослідження за участю 16 осіб показало, що інтервальне голодування призводить до зниження ваги. Але тривало воно всього 22 дні, тому незрозуміло, чи дієта діє в довгостроковій перспективі. До того ж дослідники не порівнювали інші методи схуднення – може виявитися, що інтервальне голодування є менш ефективним.



Важливо відзначити, що періодичне голодування може мати неприємні побічні ефекти, але зазвичай вони зникають протягом місяця. Побічні ефекти можуть включати:



-Голод

-Втома

-Безсоння

-Нудота

-Головні болі



Переривчасте голодування безпечне для багатьох людей, але не для всіх. Пропуск прийому їжі може бути не найкращим способом контролювати свою вагу, якщо ви вагітні або годуєте груддю. Якщо у вас є камені в нирках, гастроезофагеальний рефлюкс, діабет або інші медичні проблеми, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж почати інтервальне голодування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інтервальне голодування — це план харчування, у якому людина їсть через однакові проміжки часу. Наприклад, шість днів на тиждень харчується нормально, але один повністю відмовляється від їжі.Про це пише 24 канал. У 2016 році вчений Есінорі Осумі отримав Нобелівську премію за вивчення аутофагії – самоперетравлення клітин. Щоб клітини швидше бралися до аутофагії, він змушував їх голодувати.Для звичайної людини це відкриття практичної користі не несе і не доводить, що людям потрібно голодувати. Але з часом це може призвести до відкриття нових ліків або методів лікування, наприклад раку.Одноденне голодування: людина не їсть нічого раз на тиждень, а в решту днів харчується нормально.5/2: людина нічого не їсть два дні на тиждень, у решту днів харчується нормально.Щоденне голодування – людина харчується нормально, але лише в межах восьмигодинного інтервалу щодня. Наприклад, не їсть сніданок, але обідає близько 12 години дня і вечеряє до 8 години вечора.Прихильники дієти вважають, що вона допомагає скинути вагу та покращити загальне здоров'я.У період, коли можна їсти немає заборон на конкретні продукти. Під час голодування можна вживати лише воду, несолодкий чай чи каву та інші низькокалорійні напої. Молоко та молочні продукти теж не можна.Єдиної думки про інтервальне голодування немає: існують дослідження, які показують як користь інтервального голодування, так і шкоду.В одному дослідженні 100 людей розділили на три групи. Учасники першої групи в один день ніяк не обмежували себе, а в другій їли лише невелику кількість їжі. Далі дні чергувалися. У другій групі їли нормально щодня, але з дефіцитом калорій. А в третій жодних обмежень не було.Через рік в учасників виміряли зміни ваги, артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, рівня тригліцеридів, глюкози, інсуліну натще, інсулінорезистентності, С-реактивного білка та гомоцистеїну. У першій і другій групі були схожі результати, і дослідники дійшли висновку, що інтервальне голодування не має переваг.Інше дослідження за участю 16 осіб показало, що інтервальне голодування призводить до зниження ваги. Але тривало воно всього 22 дні, тому незрозуміло, чи дієта діє в довгостроковій перспективі. До того ж дослідники не порівнювали інші методи схуднення – може виявитися, що інтервальне голодування є менш ефективним.Важливо відзначити, що періодичне голодування може мати неприємні побічні ефекти, але зазвичай вони зникають протягом місяця. Побічні ефекти можуть включати:-Голод-Втома-Безсоння-Нудота-Головні боліПереривчасте голодування безпечне для багатьох людей, але не для всіх. Пропуск прийому їжі може бути не найкращим способом контролювати свою вагу, якщо ви вагітні або годуєте груддю. Якщо у вас є камені в нирках, гастроезофагеальний рефлюкс, діабет або інші медичні проблеми, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж почати інтервальне голодування.

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