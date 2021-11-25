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Три області України переходять до «червоної» зони карантину

Три області України переходять до «червоної» зони карантину
Від п’ятниці, 11 лютого, Закарпатська, Луганська та Хмельницька області перейдуть до «червоної» зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей», — написав Немчінов.

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Теги: області України, червона зона, МОЗ
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