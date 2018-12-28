Вирвав з рук 10 тисяч доларів: на Волині взяли під варту жителя Дніпропетровщини

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 45-річному жителю Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вчиненні грабежу із проникненням у житло (ч.3 ст. 186 КК України).Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Слідство вважає, що раніше судимий чоловік 28 січня 2022 року намагався ошукати 65-річну жительку Луцька за схемою «Ваш родич у лікарні», проте потерпіла, яка вже була готова віддати йому кошти – 10 тисяч доларів США, нібито необхідні для термінової операції її сину, викрила його шахрайські наміри.Тоді зловмисник, який перебував у помешканні жінки в будинку на вулиці Шота Руставелі у Луцьку, вирвав з її рук гроші, ударив кулаком в обличчя і втік.Завдяки скоординованим діям правоохоронців його затримали і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Прокурори звертаються до волинян із проханням повідомляти правоохоронні органи про телефонні дзвінки ошуканців, які називаються лікарями чи працівниками поліції та повідомляють, що ваш родич потрапив у лікарню або скоїв ДТП і тепер потрібні кошти, аби йому допомогти.У жодному разі не надсилати кошти на карткові рахунки і не передавати їх незнайомцям та обов’язково звертатися із заявами про такі факти у правоохоронні органи.Попереджати своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників.