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Вирвав з рук 10 тисяч доларів: на Волині взяли під варту жителя Дніпропетровщини

Вирвав з рук 10 тисяч доларів: на Волині взяли під варту жителя Дніпропетровщини
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 45-річному жителю Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вчиненні грабежу із проникненням у житло (ч.3 ст. 186 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Слідство вважає, що раніше судимий чоловік 28 січня 2022 року намагався ошукати 65-річну жительку Луцька за схемою «Ваш родич у лікарні», проте потерпіла, яка вже була готова віддати йому кошти – 10 тисяч доларів США, нібито необхідні для термінової операції її сину, викрила його шахрайські наміри.

Тоді зловмисник, який перебував у помешканні жінки в будинку на вулиці Шота Руставелі у Луцьку, вирвав з її рук гроші, ударив кулаком в обличчя і втік.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців його затримали і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурори звертаються до волинян із проханням повідомляти правоохоронні органи про телефонні дзвінки ошуканців, які називаються лікарями чи працівниками поліції та повідомляють, що ваш родич потрапив у лікарню або скоїв ДТП і тепер потрібні кошти, аби йому допомогти.

У жодному разі не надсилати кошти на карткові рахунки і не передавати їх незнайомцям та обов’язково звертатися із заявами про такі факти у правоохоронні органи.

Попереджати своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників.

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Теги: Волинь, Луцьк, шахрай, гроші
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