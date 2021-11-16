Донька бізнесмена Алфьорова, яка на смерть збила людину, – досі не підозрювана у важкому злочині

, яка на смерть збила чоловіка у Княнининку понад три місяці тому, досі не оголошували про підозру та не обирали міру запобіжного заходу.Про це повідомили у відповідь на запиту слідчому управлінні ГУНП у Волинській області.Зокрема, у листі за підписом заступника начальника – начальника слідчого управлінняйдеться: «На цей час підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено, так як тривають слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення причини виникнення ДТП та прямого причинного зв’язку дій учасників із наслідками, що настали».Зауважимо, що аналогічну відповідь виданню надавали у слідчому управлінні поліції і у грудні 2021 року.У поліції наразі кажуть, що вже провели судово-медичну та три інженерно-транспортні експертизи, "в ході яких не встановлено усіх обставин пригоди та її механізму".«За таких обставин призначено нові інженерно-транспортні експертизи та судово-медичні експертизи», – йдеться у відповіді на запит.У слідчому управлінні запевняють, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.Утім, з декількох власних джерел (у тому числі - і у правоохоронних органах) виданню відомо, що правоохоронці не мають наміру оголошувати про підозру Катерині Алфьоровій. Ми запитали про цей факт у запиті, але відповіді, яка б підтвердила або спростувала це, не отримали.Нагадаємо, водійка автомобіля Audi A7, який переходив проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.Відомості зареєстрували в ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.Катерина Алфьорова є донькою відомого у Луцьку бізнесменаЙому та родині на Волині належить декілька фірм з різних напрямків бізнесу.Зокрема, родина Алфьорових, згідно з інформацією з відкритих джерел, володіє авторинком у Луцьку, готелем «Україна», а також підприємствами – ТОВ «Рентал Хаус», ПАТ «Луцьке АТП 107012, ТОВ «Волинська факторингова компанія», ТОВ «Волинський хлібокомбінат», ТОВ «Луцький хлібокомбінат», ТОВ «Волинькомхліб», ТОВ «Готель Волинь», ТОВ «ЖК Шевченка» тощо.