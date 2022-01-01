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Яким спеціалістам на Волині готові платити від 20 тисяч гривень. ВІДЕО

Яким спеціалістам на Волині готові платити від 20 тисяч гривень. ВІДЕО
Для того, аби добре заробляти, не обов’язково шукати роботу в інших областях чи за кордоном. Так, волинські роботодавці шукають працівників та пропонують їм зарплату від 20 тисяч гривень.

Про це повіомляє ІА Конкурент.

Технологи, торгові представники та водії – саме такі вакансії сьогодні є на волинському ринку праці.

За роботу вони готові платити від 20 000 до 50 000 гривень в місяць.

Найцікавіші та найбільш високооплачувані пропозиції – дивіться у програмі телеканалу Конкурент TV «Топ Робота».


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Теги: Волинь, бухгалтер
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