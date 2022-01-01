Яким спеціалістам на Волині готові платити від 20 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Для того, аби добре заробляти, не обов’язково шукати роботу в інших областях чи за кордоном. Так, волинські роботодавці шукають працівників та пропонують їм зарплату від 20 тисяч гривень.
Про це повіомляє ІА Конкурент.
Технологи, торгові представники та водії – саме такі вакансії сьогодні є на волинському ринку праці.
За роботу вони готові платити від 20 000 до 50 000 гривень в місяць.
Найцікавіші та найбільш високооплачувані пропозиції – дивіться у програмі телеканалу Конкурент TV «Топ Робота».
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Про це повіомляє ІА Конкурент.
Технологи, торгові представники та водії – саме такі вакансії сьогодні є на волинському ринку праці.
За роботу вони готові платити від 20 000 до 50 000 гривень в місяць.
Найцікавіші та найбільш високооплачувані пропозиції – дивіться у програмі телеканалу Конкурент TV «Топ Робота».
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