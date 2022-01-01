Яким спеціалістам на Волині готові платити від 20 тисяч гривень. ВІДЕО





Про це повіомляє

Технологи, торгові представники та водії – саме такі вакансії сьогодні є на волинському ринку праці.



За роботу вони готові платити від 20 000 до 50 000 гривень в місяць.



Найцікавіші та найбільш високооплачувані пропозиції – дивіться у програмі телеканалу Конкурент TV «Топ Робота».





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Технологи, торгові представники та водії – саме такі вакансії сьогодні є на волинському ринку праці.За роботу вони готові платити від 20 000 до 50 000 гривень в місяць.Найцікавіші та найбільш високооплачувані пропозиції – дивіться у програмі телеканалу Конкурент TV «Топ Робота».

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