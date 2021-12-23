У Луцьку на маршрут №30 замість нових автобусів виїхали «Богдани»

Сьогодні, 10 лютого, на міський автобусний маршрут №30 “Богушівка — Забороль - вулиця Карбишева” виїхало 8 автобусів марки “Богдан” тимчасового перевізника ТОВ “БестЛенадГруп”.Про це повідомив начальник відділу транспорту Луцької міської ради, інформують у Луцькраді.Цей маршрут організував виконавчий комітет Луцької міської ради на численні прохання мешканців громади. Схема руху автобуса дуже зручна, адже охоплює села Богушівка та Забороль, а також головні вулиці та проспекти міста. Зокрема, маршрут проходить вулицями Володимирська, Ковельська, Глушець, проспектом Волі, вулицею Рівненська, проспектами Відродження, Молоді та Соборності, вулицями Гордіюк, Конякіна та Карбишева.Тим часом на маршрут №30 оголосили конкурс на перевезення пасажирів, який відбудеться у квітні нинішнього року. Згідно з умовами, на маршрут пропонують автобуси екологічного стандарту не нижче Євро-5.За словами Віктора Главічки, поряд з міським маршрутом, функціонують й автобусні маршрути №251 “Підгайці-Забороль” та №150 “Підгайці — Луцьк”, які на 90% проходять територією Луцької громади. Депутати Луцької міської ради та виконавчий комітет, як організатор перевезень в міській територіальній громаді, неодноразово звертались до департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, що функціонування цих маршрутів суперечить підписаному Меморандуму про співпрацю між Волинською ОДА та Луцькою міської радою від 10 лютого 2020 року.Зокрема, за цим документом, з 1 грудня 2021 року маршрут №251 мав змінити шлях руху вулицями нашого міста, однак департамент інфраструктури ОДА не виконав цю умову та не надає своїм діям причин та пояснень.Саме існування маршрутів №251 та №150 стало причиною того, що попередній перевізник, який здійснював обслуговування маршруту №30 сучасними та комфортними великогабаритними автобусами, відмовився від перевезень пасажирів. За його словами, він готовий працювати та ставити на лінії автобуси з екологічним стандартом Євро-5 у разі врегулювання ситуації з маршрутами №251 та №150.