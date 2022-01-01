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Ситуація з коронавірусом на Волині стрімко погіршується. ПОКАЗНИКИ

Ситуація з коронавірусом на Волині стрімко погіршується. ПОКАЗНИКИ
Вже наступного тижня Волинь може знову опинитися у «червоній» зоні через суттєве погіршення епідситуації.

Про це під час брифінгу 11 лютого повідомила заступниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.

За словами епідеміологині, у найближчі два тижні в Україні очікують настання піку – до 55-60 тисяч випадків коронавірусу на добу.

Єнжиєвська зауважила, що вже декілька днів поспіль на Волині фіксують ознаки, характерні для червоного рівня епіднебезпеки.

Зокрема, наразі на Волині перевищені два індикаторні показники – показник коефіцієнта виявлення випадків інфікувань (становить близько 24% при нормативному 20%) та рівень госпіталізацій, який перевищує рекомендований 60 на 100 тисяч населення і становить 80 на 100 тисяч населення.

Ріст відбувається і за іншими індикаторними показниками. Зокрема, спостерігають ріст завантаженості ліжок з киснем та ріст рівня захворюваності.

Крім того, щоденно фіксують збільшення відсотка позитивних проб, які надходять у вірусологічну лабораторію. Вже понад 60% біологічного матеріалу виявляється позитивним, тоді як на початку цієї хвилі цей показник був в межах 30%.

«Ситуація стрімко погіршується, інфекція поширюється значно швидше, ніж при попередній хвилі», - зауважила Ірина Єнжиєвська.

За її словами, наразі на Волині активно циркулює штам Омікрон.

Окрім того, Ірина Єнжиєвська додала, що Волинь – серед 5 областей України з найменшим рівнем вакцинації населення. Двома дозами – понад 344 тисячі волинян (близько 41% дорослого населення, по Україні цей показник вже перевищив 50%).

Нагадаємо, станом на ранок 11 лютого на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 1185 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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