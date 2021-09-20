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Луцька студентка створює стікерпаки про політиків. ФОТО, ВІДЕО

Луцька студентка створює стікерпаки про політиків. ФОТО, ВІДЕО
Cерію картинок-наліпок з українськими письменниками, політиками, художниками, громадськими діячами створила студентка волинського університету Уляна Благовірна. Кожну роботу доповнює коротким текстом-описом.

Як розповіла Суспільному лучанка, над стікерпаками працює у вільний від навчання час, проте робочий інструмент для створення ілюстрацій – планшет – завжди бере з собою, аби в перервах малювати ескізи в графічному редакторі.

Зі слів Уляни Благовірної, на створення однієї наліпки витрачає дві-три години.

"Я малюю все життя, скільки себе пам’ятаю. Ідея з цими персонажами – українськими літературними героями та письменниками – виникла як бажання створити щось таке, щоб поширювати українську культуру в медіа", – зазначила дівчина.
Луцька студентка створює стікерпаки про політиків. ФОТО, ВІДЕО

Першим дівчина намалювала Тараса Шевченка. Зараз у її колекції приблизно 30 персонажів: історичні й політичні діячі, художники, письменники, науковці. У виші Уляна Благовірна вивчає іноземні мови.

"Англійську, французьку і німецьку. Мені здається вивчення мов є дотичним до будь-якої сфери. І коли ми говоримо про українську культуру, то її важливо поширювати не тільки в Україні, а на весь світ. І мова – це те, що дозволяє це робити", – каже лучанка.
Луцька студентка створює стікерпаки про політиків. ФОТО, ВІДЕО

Тема курсової роботи, яку студентка готує зараз, пов’язана з її мальованими персонажами, котрі ілюструватимуть наукову працю, – каже дівчина. Уляна Благовірна додає: бере участь у літературних конкурсах і мріє зробити українців впізнаваними у світі за допомогою сучасних технологій та інтернету.

Підтримує Уляну її подруга Тетяна Шевцова, з якою познайомилися під час волонтерської роботи.

"Вона нагадує про казковість, чарівність і дитячість, але водночас ця творчість є дорослою і малюнки з таким сенсом, який має значення для нас, українців. Тому дуже захоплююсь", – розповіла подруга.

Любов до читання, української культури та літератури прищепили батьки. Тато Максим Благовірний розповів: пишається талантом старшої доньки та радіє, що молодші діти беруть із неї приклад.
Луцька студентка створює стікерпаки про політиків. ФОТО, ВІДЕО

"Для мене так само було сюрпризом, що вона з малювання абстрактного перейшла і я побачив її наліпки патріотичного спрямування. Я щиро зрадів, відразу випросив собі декілька наліпок, наліпив собі на ноутбук, роздав меншим дітям", – зазначив лучанин.

Зі слів Уляни Благовірної, персонажі на стікерах молоді, мають хороший і бадьорий вигляд, оскільки таким був творчий задум.

"Це була одна із моїх задумок таких і завжди, коли я пишу тексти про них, то пишу їх в теперішньому часі, так, ніби ці всі люди досі є. Тому що я думаю, що всі вони досі є і будуть жити, поки живе Україна, тобто вічно!" – говорить студентка.
Луцька студентка створює стікерпаки про політиків. ФОТО, ВІДЕО

Нині студентка планує створити наліпки із українськими сучасниками. Додає: хоче зобразити героїв Революції Гідності, письменників Оксану Забужко, Макса Кідрука, Сергія Жадана та інших українців, які розбудовують державу.
Луцька студентка створює стікерпаки про політиків. ФОТО, ВІДЕО





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Теги: стікерпаки, Луцьк, студентка, Уляна Благовіррна
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