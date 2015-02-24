вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі двоє дітей провалилися під лід

У Ковелі двоє дітей провалилися під лід
Учора, 12 лютого, двоє дітей у Ковелі на водосховищі провалилися під лід.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

На щастя, дітей врятували люди, які стали свідками події. Хлопцям вчасно кинули рятівну мотузку.

На місце події прибули медики, одного з потерпілих забрали до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, Ковель, лід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловіка вбило струмом
Сьогодні, 12:17
Найгірша ділянка дороги Луцьк – Дубно: що відомо про ремонт
Сьогодні, 11:50
У Ковелі двоє дітей провалилися під лід
Сьогодні, 11:00
Ковід на Волині: у яких громадах і скільки нових інфікованих виявили
Сьогодні, 10:50
Нацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
На Ковельському водосховищі провалились під кригу троє дітей На Ковельському водосховищі провалились під кригу троє дітей
24 лютий, 2015, 11:44
У Ковелі дітям загиблих атовців влаштували майстер-клас з приготування піци. ВІДЕО У Ковелі дітям загиблих атовців влаштували майстер-клас з приготування піци. ВІДЕО
11 січень, 14:15
На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО
06 січень, 18:33
Велосипеди та мобільні телефони: на Волині поліцейські та рятувальники здійснювали мрії дітлахів. ФОТО Велосипеди та мобільні телефони: на Волині поліцейські та рятувальники здійснювали мрії дітлахів. ФОТО
10 серпень, 2021, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловіка вбило струмом
Сьогодні, 12:17
 0
Найгірша ділянка дороги Луцьк – Дубно: що відомо про ремонт
Сьогодні, 11:50
 0
У Ковелі двоє дітей провалилися під лід
Сьогодні, 11:00
 0
Ковід на Волині: у яких громадах і скільки нових інфікованих виявили
Сьогодні, 10:50
 0
Нацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8