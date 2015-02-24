У Ковелі двоє дітей провалилися під лід
Сьогодні, 11:00
Учора, 12 лютого, двоє дітей у Ковелі на водосховищі провалилися під лід.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
На щастя, дітей врятували люди, які стали свідками події. Хлопцям вчасно кинули рятівну мотузку.
На місце події прибули медики, одного з потерпілих забрали до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
На щастя, дітей врятували люди, які стали свідками події. Хлопцям вчасно кинули рятівну мотузку.
На місце події прибули медики, одного з потерпілих забрали до лікарні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловіка вбило струмом
Сьогодні, 12:17
Найгірша ділянка дороги Луцьк – Дубно: що відомо про ремонт
Сьогодні, 11:50
У Ковелі двоє дітей провалилися під лід
Сьогодні, 11:00
Медіа