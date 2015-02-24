У Ковелі двоє дітей провалилися під лід





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



На щастя, дітей врятували люди, які стали свідками події. Хлопцям вчасно кинули рятівну мотузку.



На місце події прибули медики, одного з потерпілих забрали до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 лютого, двоє дітей у Ковелі на водосховищі провалилися під лід.Про цестало відомо з власних джерел.На щастя, дітей врятували люди, які стали свідками події. Хлопцям вчасно кинули рятівну мотузку.На місце події прибули медики, одного з потерпілих забрали до лікарні.

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