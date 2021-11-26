Мати з сином загинули у пожежі в Луцькому районі
Сьогодні, 09:03
Сьогодні, 14 лютого, в селі Романів Луцького району сталася пожежа – горів житловий будинок на вулиці Першотравневій. Загинули двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло о 07:16 до служби 101.
До місця події о 07:33 прибули два відділення 1-ї ДПРЧ м.Луцька, провели розвідку та в апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину будинку, що був заповнений густим димом.
В кімнаті вогнеборці виявили двох людей без ознак життя – власниці будинку 1969 року народження та її сина 1997 року народження. Вогонь знищив меблі, диван, речі.
Горіння ліквідували о 07:45, ймовірна причина пожежі – необережність при курінні.
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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло о 07:16 до служби 101.
До місця події о 07:33 прибули два відділення 1-ї ДПРЧ м.Луцька, провели розвідку та в апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину будинку, що був заповнений густим димом.
В кімнаті вогнеборці виявили двох людей без ознак життя – власниці будинку 1969 року народження та її сина 1997 року народження. Вогонь знищив меблі, диван, речі.
Горіння ліквідували о 07:45, ймовірна причина пожежі – необережність при курінні.
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