Що відомо про малюка, від якого відмовилася мама у Володимирі
Сьогодні, 16:57
У Володимирі матір відмовилася забрати з пологового новонароджену дитину. Наразі немовля перебуває у педіатричному відділенні Володимир-Волинського ТМО.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському ТМО.
Породілля поступила у акушерське відділення ТМО в третьому періоді пологів каретою швидкої допомоги. Дитина народилася в січні 2022 року.
Наразі не уточнюють, хлопчик це чи дівчинка. Кажуть, згодом будуть вирішувати питання про влаштування немовляти у дитячий будинок.
Медики запевняють, що дитина забезпечена усім необхідним.
Відомо, що матір дитини в шлюбі не перебуває. Що змусило жінку піти на такий крок – невідомо.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському ТМО.
Породілля поступила у акушерське відділення ТМО в третьому періоді пологів каретою швидкої допомоги. Дитина народилася в січні 2022 року.
Наразі не уточнюють, хлопчик це чи дівчинка. Кажуть, згодом будуть вирішувати питання про влаштування немовляти у дитячий будинок.
Медики запевняють, що дитина забезпечена усім необхідним.
Відомо, що матір дитини в шлюбі не перебуває. Що змусило жінку піти на такий крок – невідомо.
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