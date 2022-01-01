Що відомо про малюка, від якого відмовилася мама у Володимирі

У Володимирі матірзабрати з пологового новонароджену дитину. Наразі немовля перебуває у педіатричному відділенні Володимир-Волинського ТМО.Про цеповідомили у Володимир-Волинському ТМО.Породілля поступила у акушерське відділення ТМО в третьому періоді пологів каретою швидкої допомоги. Дитина народилася в січні 2022 року.Наразі не уточнюють, хлопчик це чи дівчинка. Кажуть, згодом будуть вирішувати питання про влаштування немовляти у дитячий будинок.Медики запевняють, що дитина забезпечена усім необхідним.Відомо, що матір дитини в шлюбі не перебуває. Що змусило жінку піти на такий крок – невідомо.