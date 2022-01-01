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Що відомо про малюка, від якого відмовилася мама у Володимирі

Що відомо про малюка, від якого відмовилася мама у Володимирі
У Володимирі матір відмовилася забрати з пологового новонароджену дитину. Наразі немовля перебуває у педіатричному відділенні Володимир-Волинського ТМО.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському ТМО.

Породілля поступила у акушерське відділення ТМО в третьому періоді пологів каретою швидкої допомоги. Дитина народилася в січні 2022 року.

Наразі не уточнюють, хлопчик це чи дівчинка. Кажуть, згодом будуть вирішувати питання про влаштування немовляти у дитячий будинок.

Медики запевняють, що дитина забезпечена усім необхідним.

Відомо, що матір дитини в шлюбі не перебуває. Що змусило жінку піти на такий крок – невідомо.

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Теги: немовля, Володимир
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