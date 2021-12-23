«Увага всім!»: як і звідки лучани зможуть почути тривожний сигнал і що робити далі





Про це йшлося 15 лютого під час розширеної наради у Луцькій міській раді.



Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів про те, звідки і як лучани дізнаються про надзвичайну ситуацію чи ймовірне військове вторгнення, а також як діяти після тривожного звуку сирени.



Він зауважив, що у Луцьку затверджений основний план цивільного заходу, яким передбачене інформування населення про захисні споруди, порядок їх заповнення, передбачено просвітницьку роботу у школах і вишах тощо.



Наразі ж організовують у різних районах містах роботу мобільних консультативних пунктів. Стаціонарні ж, запевняє Юрій Кирилюк, діють у житлово-комунальних підприємствах, старостинських округах, ЦНАПі. Усі охочі також можуть пройти



Він додав, що для оповіщення населення у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та в умовах війни використовується попереджувальний сигнал «Увага всім». Цей сигнал подається включенням електросирен, переривчастих гудків підприємств та іншими сигналами.



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Після отримання такого сигналу необхідно негайно увімкнути телевізійні чи радіотрансляційні приймачі для прослуховування повідомлення органів цивільного захисту про те, як діяти далі. Юрій Кирилюк наголошує: після того, як почули сигнал «Увага всім» треба також обов’язково треба увімкнути місцеву радіостанцію «Радіо Луцьк».



Екстрені служби через ці канали мають повідомити, що і де сталося, які масштаби лиха, коли стане небезпечно, і як довго це триватиме. Також органи цивільного захисту повинні розповісти, що робити у надзвичайній ситуації. Отримавши цю інструкцію, потрібно діяти без паніки та метушні.



Юрій Кирилюк додав, що з бюджету громади до державного бюджету виділили субвенцію у 630 тисяч гривень на співфінансування технічного переоснащення системи централізованого оповіщення Волинської області.



«Обстановка в державі напружена, але контрольована. Завдяки активним діям світового співтовариства та керівництва нашої держави, невідворотності початку нової військової агресії з боку Росії немає. Тому ми не панікуємо і продовжуємо працювати у штатному режимі», - резюмував Юрій Кирилюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанам радять не панікувати й переконують, що ситуація у країні та області контрольована. Все ж зауважують, що обізнаність ніколи не завадить, тож інформують про цивільний захист.Про це йшлося 15 лютого під час розширеної наради у Луцькій міській раді.Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннярозповів про те, звідки і як лучани дізнаються про надзвичайну ситуацію чи ймовірне військове вторгнення, а також як діяти після тривожного звуку сирени.Він зауважив, що у Луцьку затверджений основний план цивільного заходу, яким передбачене інформування населення про захисні споруди, порядок їх заповнення, передбачено просвітницьку роботу у школах і вишах тощо.Наразі ж організовують у різних районах містах роботу мобільних консультативних пунктів. Стаціонарні ж, запевняє Юрій Кирилюк, діють у житлово-комунальних підприємствах, старостинських округах, ЦНАПі. Усі охочі також можуть пройти навчання домедичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях Він додав, що для оповіщення населення у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та в умовах війни використовується попереджувальний сигнал «Увага всім». Цей сигнал подається включенням електросирен, переривчастих гудків підприємств та іншими сигналами.Після отримання такого сигналу необхідно негайно увімкнути телевізійні чи радіотрансляційні приймачі для прослуховування повідомлення органів цивільного захисту про те, як діяти далі. Юрій Кирилюк наголошує: після того, як почули сигнал «Увага всім» треба також обов’язково треба увімкнути місцеву радіостанцію «Радіо Луцьк».Екстрені служби через ці канали мають повідомити, що і де сталося, які масштаби лиха, коли стане небезпечно, і як довго це триватиме. Також органи цивільного захисту повинні розповісти, що робити у надзвичайній ситуації. Отримавши цю інструкцію, потрібно діяти без паніки та метушні.Юрій Кирилюк додав, що з бюджету громади до державного бюджету виділили субвенцію у 630 тисяч гривень на співфінансування технічного переоснащення системи централізованого оповіщення Волинської області.«Обстановка в державі напружена, але контрольована. Завдяки активним діям світового співтовариства та керівництва нашої держави, невідворотності початку нової військової агресії з боку Росії немає. Тому ми не панікуємо і продовжуємо працювати у штатному режимі», - резюмував Юрій Кирилюк.

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