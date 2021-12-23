«Увага всім!»: як і звідки лучани зможуть почути тривожний сигнал і що робити далі
Сьогодні, 10:09
Лучанам радять не панікувати й переконують, що ситуація у країні та області контрольована. Все ж зауважують, що обізнаність ніколи не завадить, тож інформують про цивільний захист.
Про це йшлося 15 лютого під час розширеної наради у Луцькій міській раді.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів про те, звідки і як лучани дізнаються про надзвичайну ситуацію чи ймовірне військове вторгнення, а також як діяти після тривожного звуку сирени.
Він зауважив, що у Луцьку затверджений основний план цивільного заходу, яким передбачене інформування населення про захисні споруди, порядок їх заповнення, передбачено просвітницьку роботу у школах і вишах тощо.
Наразі ж організовують у різних районах містах роботу мобільних консультативних пунктів. Стаціонарні ж, запевняє Юрій Кирилюк, діють у житлово-комунальних підприємствах, старостинських округах, ЦНАПі. Усі охочі також можуть пройти навчання домедичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях.
Він додав, що для оповіщення населення у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та в умовах війни використовується попереджувальний сигнал «Увага всім». Цей сигнал подається включенням електросирен, переривчастих гудків підприємств та іншими сигналами.
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Після отримання такого сигналу необхідно негайно увімкнути телевізійні чи радіотрансляційні приймачі для прослуховування повідомлення органів цивільного захисту про те, як діяти далі. Юрій Кирилюк наголошує: після того, як почули сигнал «Увага всім» треба також обов’язково треба увімкнути місцеву радіостанцію «Радіо Луцьк».
Екстрені служби через ці канали мають повідомити, що і де сталося, які масштаби лиха, коли стане небезпечно, і як довго це триватиме. Також органи цивільного захисту повинні розповісти, що робити у надзвичайній ситуації. Отримавши цю інструкцію, потрібно діяти без паніки та метушні.
Юрій Кирилюк додав, що з бюджету громади до державного бюджету виділили субвенцію у 630 тисяч гривень на співфінансування технічного переоснащення системи централізованого оповіщення Волинської області.
«Обстановка в державі напружена, але контрольована. Завдяки активним діям світового співтовариства та керівництва нашої держави, невідворотності початку нової військової агресії з боку Росії немає. Тому ми не панікуємо і продовжуємо працювати у штатному режимі», - резюмував Юрій Кирилюк.
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Про це йшлося 15 лютого під час розширеної наради у Луцькій міській раді.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів про те, звідки і як лучани дізнаються про надзвичайну ситуацію чи ймовірне військове вторгнення, а також як діяти після тривожного звуку сирени.
Він зауважив, що у Луцьку затверджений основний план цивільного заходу, яким передбачене інформування населення про захисні споруди, порядок їх заповнення, передбачено просвітницьку роботу у школах і вишах тощо.
Наразі ж організовують у різних районах містах роботу мобільних консультативних пунктів. Стаціонарні ж, запевняє Юрій Кирилюк, діють у житлово-комунальних підприємствах, старостинських округах, ЦНАПі. Усі охочі також можуть пройти навчання домедичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях.
Він додав, що для оповіщення населення у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та в умовах війни використовується попереджувальний сигнал «Увага всім». Цей сигнал подається включенням електросирен, переривчастих гудків підприємств та іншими сигналами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як лучан навчають цивільному захисту
Після отримання такого сигналу необхідно негайно увімкнути телевізійні чи радіотрансляційні приймачі для прослуховування повідомлення органів цивільного захисту про те, як діяти далі. Юрій Кирилюк наголошує: після того, як почули сигнал «Увага всім» треба також обов’язково треба увімкнути місцеву радіостанцію «Радіо Луцьк».
Екстрені служби через ці канали мають повідомити, що і де сталося, які масштаби лиха, коли стане небезпечно, і як довго це триватиме. Також органи цивільного захисту повинні розповісти, що робити у надзвичайній ситуації. Отримавши цю інструкцію, потрібно діяти без паніки та метушні.
Юрій Кирилюк додав, що з бюджету громади до державного бюджету виділили субвенцію у 630 тисяч гривень на співфінансування технічного переоснащення системи централізованого оповіщення Волинської області.
«Обстановка в державі напружена, але контрольована. Завдяки активним діям світового співтовариства та керівництва нашої держави, невідворотності початку нової військової агресії з боку Росії немає. Тому ми не панікуємо і продовжуємо працювати у штатному режимі», - резюмував Юрій Кирилюк.
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Коментарі 1
Почуешь сигнал- бежи спiвати гiмна
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