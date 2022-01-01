Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни
Сьогодні, 10:56
Усі захисні споруди, які є у Луцьку, можуть вмістити приблизно лише 31 тисячу людей. Тому лучанам радять навести лад у підвалах своїх багатоповерхівок та приватних будинків.
Про це йшлося 15 лютого під час наради у Луцькій міській раді.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що наразі в місті працюють над підвищенням рівня готовності захисних споруд. Зокрема, у місті створили робочу групу з обстеження захисних споруд, а також підвалів та провели нараду щодо облаштування підвальних укриттів з керівниками ОСББ.
За словами Юрія Кирилюка, фонд захисних споруд цивільного захисту Луцька наразі налічує 101 споруду (61 сховища та 40 протирадіаційних укриттів). Сховища – це герметична споруда, протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту від іонізуючого випромінювання.
Державних захисних споруд у Луцьку – 24, комунальної власності – 40, приватних – 37.
Оскільки наявних захисних споруд недостатньо для укриття населення міста, радять використовувати підвали житлових будинків та особисті підвальні приміщення.
Посадовець, відповідальний у місті за цивільний захист, додав, що наразі перевірили 1375 підвалів. 597 підвалів вже готові для укриття.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Увага всім!»: як і звідки лучани зможуть почути тривожний сигнал і що робити далі
«На жаль, у період незалежності у нас не будували укриття. Тому населенню треба готуватися саме до укриття у підвальних приміщеннях», - сказав Юрій Курилюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося 15 лютого під час наради у Луцькій міській раді.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що наразі в місті працюють над підвищенням рівня готовності захисних споруд. Зокрема, у місті створили робочу групу з обстеження захисних споруд, а також підвалів та провели нараду щодо облаштування підвальних укриттів з керівниками ОСББ.
За словами Юрія Кирилюка, фонд захисних споруд цивільного захисту Луцька наразі налічує 101 споруду (61 сховища та 40 протирадіаційних укриттів). Сховища – це герметична споруда, протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту від іонізуючого випромінювання.
Державних захисних споруд у Луцьку – 24, комунальної власності – 40, приватних – 37.
Оскільки наявних захисних споруд недостатньо для укриття населення міста, радять використовувати підвали житлових будинків та особисті підвальні приміщення.
Посадовець, відповідальний у місті за цивільний захист, додав, що наразі перевірили 1375 підвалів. 597 підвалів вже готові для укриття.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Увага всім!»: як і звідки лучани зможуть почути тривожний сигнал і що робити далі
«На жаль, у період незалежності у нас не будували укриття. Тому населенню треба готуватися саме до укриття у підвальних приміщеннях», - сказав Юрій Курилюк.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан
Сьогодні, 11:37
Росія відводить частину військ від українських кордонів
Сьогодні, 11:19
Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни
Сьогодні, 10:56
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 15 лютого
Сьогодні, 10:48
Медіа