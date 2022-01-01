Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни





Про це йшлося 15 лютого під час наради у Луцькій міській раді.



Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що наразі в місті працюють над підвищенням рівня готовності захисних споруд. Зокрема, у місті створили робочу групу з обстеження захисних споруд, а також підвалів та провели нараду щодо облаштування підвальних укриттів з керівниками ОСББ.



За словами Юрія Кирилюка, фонд захисних споруд цивільного захисту Луцька наразі налічує 101 споруду (61 сховища та 40 протирадіаційних укриттів). Сховища – це герметична споруда, протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту від іонізуючого випромінювання.



Державних захисних споруд у Луцьку – 24, комунальної власності – 40, приватних – 37.



Оскільки наявних



Посадовець, відповідальний у місті за цивільний захист, додав, що наразі перевірили 1375 підвалів. 597 підвалів вже готові для укриття.



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«На жаль, у період незалежності у нас не будували укриття. Тому населенню треба готуватися саме до укриття у підвальних приміщеннях», - сказав Юрій Курилюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі захисні споруди, які є у Луцьку, можуть вмістити приблизно лише 31 тисячу людей. Тому лучанам радять навести лад у підвалах своїх багатоповерхівок та приватних будинків.Про це йшлося 15 лютого під час наради у Луцькій міській раді.Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннярозповів, що наразі в місті працюють над підвищенням рівня готовності захисних споруд. Зокрема, у місті створили робочу групу з обстеження захисних споруд, а також підвалів та провели нараду щодо облаштування підвальних укриттів з керівниками ОСББ.За словами Юрія Кирилюка, фонд захисних споруд цивільного захисту Луцька наразі налічує 101 споруду (61 сховища та 40 протирадіаційних укриттів). Сховища – це герметична споруда, протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту від іонізуючого випромінювання.Державних захисних споруд у Луцьку – 24, комунальної власності – 40, приватних – 37.Оскільки наявних захисних споруд недостатньо для укриття населення міста, радять використовувати підвали житлових будинків та особисті підвальні приміщення.Посадовець, відповідальний у місті за цивільний захист, додав, що наразі перевірили 1375 підвалів. 597 підвалів вже готові для укриття.«На жаль, у період незалежності у нас не будували укриття. Тому населенню треба готуватися саме до укриття у підвальних приміщеннях», - сказав Юрій Курилюк.

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