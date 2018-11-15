Луцьку школу перевірили на дотримання правил харчування: які порушення виявили. ФОТО

Любові Сітовської та Віталія Єлова перевірили Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 - технологічний ліцей Луцької міської ради (далі – ЗОШ № 24) на додержання прав дітей на охорону здоров’я, створення умов для розвитку дитини та раціонального харчування.



Про це інформують на



Досліджували питання переходу закладу на норми харчування, передбачені Порядком організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305.



Заклад відвідують (за списком) 1092 дітей. Школа перейшла на нові стандарти харчування дітей, передбачений Порядком.



У ЗОШ № 24 встановили спосіб організації харчування здобувачів освіти/дітей – аутсорсинг. Це передбачає виготовлення та реалізацію готових страв оператором ринку харчових продуктів, який здійснює постачання послуг з харчування, з використанням матеріально-технічної бази закладу освіти або закладу оздоровлення та відпочинку.



Здійснення харчування учнів за батьківські кошти надає Луцький комбінат шкільного і студентського харчування. Усі 52 дитини пільгових категорій забезпечують безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів. Меню однакове для усіх дітей.



Склали орієнтовне чотиритижневе сезонне меню відповідно до нових норм. Наявне меню-розклад та щоденне меню. Крім того, є можливість додатково купити випічку та напої. Ведеться передбачена законодавством документація з організації харчування, зокрема, відповідні бракеражні журнали.



Працівники ЗОШ № 24 повідомили, що скарг на харчування від батьків до адміністрації закладу не надходило.



Однак, на день візиту в закладі не прийнято внутрішнього документа щодо організації харчування дітей у 2022 році та не визначено: режиму (кратності), способу, форми та графіка харчування, відповідно до особливостей контингенту здобувачів освіти/дітей в закладі освіти; не визначено відповідальну особу за організацію харчування, як того вимагає п.14 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305.



З’ясували, що у 2021-2022 у навчальному закладі не відбулося зміни та оновлення обладнання для організації харчування дітей. Водночас харчоблок ЗОШ № 24 потребує оновлення окремого обладнання та придбання пароконвекційної печі (пароконвектомата).



Роботу харчоблоку забезпечують працівники Луцького комбінату шкільного і студентського харчування, які не представили документи щодо проходження навчання у зв’язку із запровадженням нових норм та порядку організації харчування дітей. Зробити висновок про проходження працівників харчоблоку навчання із запровадження нових норм та порядку організації харчування дітей не є можливим.



У закладі відсутній журнал обліку виконання норм харчування, який заповнюється медичним працівником щодня на підставі меню-розкладу.



Під час візиту встановили, що у навчальному закладі не забезпечили здобувачів освіти/дітей чистою та безпечною питною водою, що відповідає вимогам, встановленим МОЗ. Учні та працівники закладу самостійно забезпечують себе питною водою за власні кошти.

За результатами моніторингового візиту готується звіт та рекомендації керівнику навчального закладу та засновнику.





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