Біля Луцька горить підприємство, що виготовляє рідкі шпалери. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:28
У селі Сирники Луцького району – пожежа. Горить склад підприємства.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Волинській області.
Відомо, що станом на 11:20 18 лютого на місці працюють рятувальники Луцького пожежно-рятувального загону.
Як повідомляють мешканці Княгининівської громади, горить склад підприємства, що виготовляє рідкі шпалери.
Заступниця голови ГО «Захист прав споживачів+», мешканка села Княгининок Ольга Матящук повідомляє, що через можливий викид хімічних речовин мешканців громади просять не відкривати вікна та без зайвої потреби довго не перебувати на вулиці.
Чи справді є загроза для населення, рятувальники поки не коментують.
Деталі – згодом.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 11:35 рятувальники повідомили, що пожежа ліквідована.
Скрін – із відео пабліку volynblog в інстаграмі
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Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Волинській області.
Відомо, що станом на 11:20 18 лютого на місці працюють рятувальники Луцького пожежно-рятувального загону.
Як повідомляють мешканці Княгининівської громади, горить склад підприємства, що виготовляє рідкі шпалери.
Заступниця голови ГО «Захист прав споживачів+», мешканка села Княгининок Ольга Матящук повідомляє, що через можливий викид хімічних речовин мешканців громади просять не відкривати вікна та без зайвої потреби довго не перебувати на вулиці.
Чи справді є загроза для населення, рятувальники поки не коментують.
Деталі – згодом.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 11:35 рятувальники повідомили, що пожежа ліквідована.
Скрін – із відео пабліку volynblog в інстаграмі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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