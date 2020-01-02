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Біля Луцька горить підприємство, що виготовляє рідкі шпалери. ОНОВЛЕНО

Біля Луцька горить підприємство, що виготовляє рідкі шпалери. ОНОВЛЕНО
У селі Сирники Луцького району – пожежа. Горить склад підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Волинській області.

Відомо, що станом на 11:20 18 лютого на місці працюють рятувальники Луцького пожежно-рятувального загону.

Як повідомляють мешканці Княгининівської громади, горить склад підприємства, що виготовляє рідкі шпалери.

Заступниця голови ГО «Захист прав споживачів+», мешканка села Княгининок Ольга Матящук повідомляє, що через можливий викид хімічних речовин мешканців громади просять не відкривати вікна та без зайвої потреби довго не перебувати на вулиці.

Чи справді є загроза для населення, рятувальники поки не коментують.
Деталі – згодом.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 11:35 рятувальники повідомили, що пожежа ліквідована.

Скрін – із відео пабліку volynblog в інстаграмі

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Теги: пожежа, Сирники
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