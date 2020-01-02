Біля Луцька горить підприємство, що виготовляє рідкі шпалери. ОНОВЛЕНО

У селі Сирники Луцького району – пожежа. Горить склад підприємства.Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Волинській області.Відомо, що станом на 11:20 18 лютого на місці працюють рятувальники Луцького пожежно-рятувального загону.Як повідомляють мешканці Княгининівської громади, горить склад підприємства, що виготовляє рідкі шпалери.Заступниця голови ГО «Захист прав споживачів+», мешканка села Княгининокповідомляє, що через можливий викид хімічних речовин мешканців громади просять не відкривати вікна та без зайвої потреби довго не перебувати на вулиці.Чи справді є загроза для населення, рятувальники поки не коментують.Деталі – згодом.ОНОВЛЕНО:Станом на 11:35 рятувальники повідомили, що пожежа ліквідована.