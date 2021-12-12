вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню

Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук бере участь у конкурсі на зайняття посади генерального директора Ківерцівської центральної лікарні.

Про це свідчить її електронна декларація як кандидатки на цю посаду.

Сама ж Людмила Тимощук свою участь у конкурсі поки не прокоментувала.

Зауважимо, що прийом документів від кандидатів на цю посаду Ківерцівська міська рада здійснює з 4 лютого до 1 березня.

Із реєстру електронних декларацій відомо також ще щонайменше про одного претендента – Михайла Слижука, який і раніше очолював медзаклад.

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 3 березня, а засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади – 15 березня.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Людмила Тимощук стала заступницею голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка. До цього ж вона була на посаді заступниці начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, а ще перед очолювала акушерсько-гінекологічне відділення Ківерцівського районного територіального медичного об’єднання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ківерці, лікарня, Людмила Тимощук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Приставив до скроні пістолет і вимагав віддати документи : повідомили деталі розбою на Волині
Сьогодні, 13:08
Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню
Сьогодні, 12:52
18-річні лучани пограбували фірму. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Польські продукти дешевші, ніж наші: чому закон про нульовий закон ПДВ потрібен українцям
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
У лікарні на Волині помер іноземець: поліція розслідує можливу халатність медиків У лікарні на Волині помер іноземець: поліція розслідує можливу халатність медиків
05 січень, 12:08
На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні
12 грудень, 2021, 13:29
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
11 лютий, 14:55
Поліцейський та військовий: сусіди розповіли про братів, загиблих у пожежі на Волині Поліцейський та військовий: сусіди розповіли про братів, загиблих у пожежі на Волині
10 лютий, 21:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Василь Рижук, який засіяв чорнобривцями узбіччя, не має грошей на «комуналку»
Сьогодні, 13:38
 0
Хто з українців отримує ліки від COVID «Молнупіравір»
Сьогодні, 13:20
 0
Приставив до скроні пістолет і вимагав віддати документи : повідомили деталі розбою на Волині
Сьогодні, 13:08
 0
Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8