Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню

Людмила Тимощук бере участь у конкурсі на зайняття посади генерального директора Ківерцівської центральної лікарні.



Про це свідчить її електронна декларація як кандидатки на цю посаду.



Сама ж Людмила Тимощук свою участь у конкурсі поки не прокоментувала.



Зауважимо, що прийом документів від кандидатів на цю посаду Ківерцівська міська рада здійснює з 4 лютого до 1 березня.



Із реєстру електронних декларацій відомо також ще щонайменше про одного претендента – Михайла Слижука, який і раніше очолював медзаклад.



Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 3 березня, а засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади – 15 березня.



Нагадаємо, у лютому 2021 року

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