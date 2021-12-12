Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню
Сьогодні, 12:52
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук бере участь у конкурсі на зайняття посади генерального директора Ківерцівської центральної лікарні.
Про це свідчить її електронна декларація як кандидатки на цю посаду.
Сама ж Людмила Тимощук свою участь у конкурсі поки не прокоментувала.
Зауважимо, що прийом документів від кандидатів на цю посаду Ківерцівська міська рада здійснює з 4 лютого до 1 березня.
Із реєстру електронних декларацій відомо також ще щонайменше про одного претендента – Михайла Слижука, який і раніше очолював медзаклад.
Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 3 березня, а засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади – 15 березня.
Нагадаємо, у лютому 2021 року Людмила Тимощук стала заступницею голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка. До цього ж вона була на посаді заступниці начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, а ще перед очолювала акушерсько-гінекологічне відділення Ківерцівського районного територіального медичного об’єднання.
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Про це свідчить її електронна декларація як кандидатки на цю посаду.
Сама ж Людмила Тимощук свою участь у конкурсі поки не прокоментувала.
Зауважимо, що прийом документів від кандидатів на цю посаду Ківерцівська міська рада здійснює з 4 лютого до 1 березня.
Із реєстру електронних декларацій відомо також ще щонайменше про одного претендента – Михайла Слижука, який і раніше очолював медзаклад.
Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 3 березня, а засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади – 15 березня.
Нагадаємо, у лютому 2021 року Людмила Тимощук стала заступницею голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка. До цього ж вона була на посаді заступниці начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, а ще перед очолювала акушерсько-гінекологічне відділення Ківерцівського районного територіального медичного об’єднання.
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