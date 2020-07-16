Хто прийшов прибирати ботанічний сад у Луцьку
Сьогодні, 10:20
Чисто – там, де не смітять. На жаль, це поки не про ботанічний сад на вулиці Потебні. Незважаючи на те, що не так давно тут відбулося загальноміське прибирання, на території парку – знову чимало мотлоху. Тож, Будівельна компанія «Інвестор» вирішила вкотре прибрати декілька гектарів зеленої зони, розташованої поруч з житловим комплексом «Супернова». Поки, кажуть у «Інвесторі», діють за принципом «чисто – там, де прибирають» й сподіваються, що у майбутньому ботанічний сад таки не потопатиме в смітті, а стане окрасою Луцька.
Прибирання, до якого долучилися студенти Волинського національного університету імені Лесі України, жителі «Супернови» та працівники «Інвестора», влаштували вранці 22 травня.
Керівник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський зауважив, що разом з колегами вже декілька разів влаштовували толоку у цьому ботанічному саду, який, до слова, належить університетові.
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Прибирання, до якого долучилися студенти Волинського національного університету імені Лесі України, жителі «Супернови» та працівники «Інвестора», влаштували вранці 22 травня.
Керівник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський зауважив, що разом з колегами вже декілька разів влаштовували толоку у цьому ботанічному саду, який, до слова, належить університетові.
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