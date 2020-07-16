Хто прийшов прибирати ботанічний сад у Луцьку

Чисто – там, де не смітять. На жаль, це поки не про ботанічний сад на вулиці Потебні. Незважаючи на те, що не так давно тут відбулося загальноміське прибирання, на території парку – знову чимало мотлоху. Тож, Будівельна компанія «Інвестор» вирішила, розташованої поруч з житловим комплексом «Супернова». Поки, кажуть у «Інвесторі», діють за принципом «чисто – там, де прибирають» й сподіваються, що у майбутньому ботанічний сад таки не потопатиме в смітті, а стане окрасою Луцька.Прибирання, до якого долучилися студенти Волинського національного університету імені Лесі України, жителі «Супернови» та працівники «Інвестора», влаштували вранці 22 травня.Керівник Будівельної компанії «Інвестор»зауважив, що разом з колегами вже декілька разів влаштовували толоку у цьому ботанічному саду, який, до слова, належить університетові.