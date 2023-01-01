4 способи нормалізувати жіночу мікрофлору*





Як не допустити порушення жіночої мікрофлори та нормалізувати її стан, знають експерти мережі аптек «Подорожник», які надали кілька корисних порад.



Рятівні пробіотики

Живі мікроорганізми (пробіотики) здатні допомогти жінці відновити природній баланс мікрофлори у піхві. Також для покращення стану мікрофлори використовують симбіотики - пробіотики, що містять корисні штами бактерій та збільшують присутність «хороших» бактерій всередині.



«Зокрема, як дієтична добавка може використовуватись симбіотик



Гігієна – понад усе

Звісно, що для підтримання мікрофлори у нормі, потрібно дбати про гігієну та мінімізувати ризик потрапляння всередину інфекцій та шкідливих бактерій. Саме тому експерти радять відповідально ставитися до вибору спідньої білизни, гігієнічних засобів та використання засобів для інтимної гігієни.



Контроль за рівнем pH

Як вже зазначалося, рівень pH у піхві має бути стабільним. У нормі він варіюється у діапазоні від 3,8 до 4,5. Таке середовище вбивче для патогенних мікробів. Проте деякі очищувальні засоби можуть змінювати його рівень, тож рекомендують підбирати для догляду за інтимними зонами спеціальні засоби.



Чому порушення рівня кислотності небезпечне

У разі зміни pH хвороботворні мікроорганізми починають розмножуватись й жінка відчуває неприємні симптоми:



• зміна запаху та характеру виділень;

• дискомфорт під час сексу;

• свербіж.



Попри описані вище неприємні симптоми, у жінок збільшується ризик гострих запальних захворювань, як-от запалення яєчників чи ендометрію, а після менопаузи спостерігається атрофія слизової. Заразом підвищується схильність до зараження статевими інфекціями.



Здорове харчування

Для підтримання здорової мікрофлори, як і для здоровʼя в цілому, важливе правильне харчування. Переконайтеся, що ваш раціон містить всі необхідні вітаміни та корисні речовини. Зокрема, достатню кількість овочів, фруктів та зелені, а також нежирних білків, таких як риба та курка.



Якщо раптом ви відчуваєте неприємні симптоми, а саме зміну характеру виділень та свербіж, необхідно звернутися до гінеколога. Лікар проведе огляд та визначить причину порушення мікрофлори, після чого може призначити лікування, в тому числі із застосуванням пробіотиків та інших медичних засобів. Важливо не займатися самолікуванням та дотримуватися рекомендацій фахівця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У нормі жіноча вагінальна мікрофлора має залишатися незмінною. Корисні лактобактерії формують особливий осередок, створюючи всередині міцний захисний барʼєр, та стримують розвиток шкідливих мікробів. Щойно мікрофлора порушується, жінка відчуває неприємні симптоми, як-от зміна кольору виділень та/або свербіж.Як не допустити порушення жіночої мікрофлори та нормалізувати її стан, знають експерти мережі аптек «Подорожник», які надали кілька корисних порад.Живі мікроорганізми (пробіотики) здатні допомогти жінці відновити природній баланс мікрофлори у піхві. Також для покращення стану мікрофлори використовують симбіотики - пробіотики, що містять корисні штами бактерій та збільшують присутність «хороших» бактерій всередині.«Зокрема, як дієтична добавка може використовуватись симбіотик флоріум , що сприяє нормалізації мікрофлори в цілому, як вагінальної, так і кишкової», - навели приклад експерти мережі аптек «Подорожник», застерігаючи, що приймати такі препарати слід лише за призначенням лікаря.Звісно, що для підтримання мікрофлори у нормі, потрібно дбати про гігієну та мінімізувати ризик потрапляння всередину інфекцій та шкідливих бактерій. Саме тому експерти радять відповідально ставитися до вибору спідньої білизни, гігієнічних засобів та використання засобів для інтимної гігієни.Як вже зазначалося, рівень pH у піхві має бути стабільним. У нормі він варіюється у діапазоні від 3,8 до 4,5. Таке середовище вбивче для патогенних мікробів. Проте деякі очищувальні засоби можуть змінювати його рівень, тож рекомендують підбирати для догляду за інтимними зонами спеціальні засоби.У разі зміни pH хвороботворні мікроорганізми починають розмножуватись й жінка відчуває неприємні симптоми:• зміна запаху та характеру виділень;• дискомфорт під час сексу;• свербіж.Попри описані вище неприємні симптоми, у жінок збільшується ризик гострих запальних захворювань, як-от запалення яєчників чи ендометрію, а після менопаузи спостерігається атрофія слизової. Заразом підвищується схильність до зараження статевими інфекціями.Для підтримання здорової мікрофлори, як і для здоровʼя в цілому, важливе правильне харчування. Переконайтеся, що ваш раціон містить всі необхідні вітаміни та корисні речовини. Зокрема, достатню кількість овочів, фруктів та зелені, а також нежирних білків, таких як риба та курка.Якщо раптом ви відчуваєте неприємні симптоми, а саме зміну характеру виділень та свербіж, необхідно звернутися до гінеколога. Лікар проведе огляд та визначить причину порушення мікрофлори, після чого може призначити лікування, в тому числі із застосуванням пробіотиків та інших медичних засобів. Важливо не займатися самолікуванням та дотримуватися рекомендацій фахівця.

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