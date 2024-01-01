На замітку водіям: як правильно обирати моторне мастило*





Тож розберімося, як правильно обирати



Основні типи моторного мастила

Отже, є три головні види мастила: синтетичне, напівсинтетичне та мінеральне.



Синтетичне мастило – це ніби костюм від відомого дизайнера: дороге, але якісне і довговічне. Воно чудово працює в широкому діапазоні температур та ідеально підходить для сучасних двигунів.

Напівсинтетичне – це вже щось середнє, так би мовити, "casual wear". Добре балансує між ціною та якістю.

Мінеральне мастило – недороге і класичне, але не для екстремальних умов.



Визначення вимог до моторного мастила

Перш ніж бігти в магазин за мастилом, з'ясуйте, що саме потрібно вашому авто. По-перше, який у вас двигун – бензин чи дизель? По-друге, де ви зазвичай їздите – в місті чи за його межами? І, звичайно, не забудьте глянути, що радить виробник вашого авто. Це як з рецептами: іноді краще слідувати перевіреним інструкціям.



В'язкість мастила: що потрібно знати

В'язкість мастила – це не про те, як воно тече, а скоріше про те, як воно захищає ваш двигун у різних умовах. Числа на упаковці мастила, наприклад, 5W-30 свідчать про те, наскільки добре воно працює в холод і в тепло.



API, ACEA та інші стандарти якості

Тепер поговоримо про літери та цифри, які ви бачите на упаковках мастила – це стандарти якості API та ACEA.



API – це американський інститут нафти, який встановлює стандарти для моторних мастил. Вони використовують дві основні категорії:



"S" для бензинових двигунів: сюди входять різні підкатегорії, які починаються з літери "S" (наприклад, SJ, SL, SM, SN, SP). Кожна наступна літера в алфавіті вказує на новіше покоління мастила, що відповідає сучасним вимогам до захисту двигуна та викидів.

"C" для дизельних двигунів: підкатегорії, які починаються з "C" (наприклад, CJ-4, CK-4), розроблені спеціально для дизельних двигунів. Вони забезпечують захист від зносу, відкладень та корозії, які частіше зустрічаються в дизельних двигунах.

ACEA – це Європейська асоціація виробників автомобілів, яка встановлює власні стандарти:



Стандарти для легкових автомобілів: позначаються літерами "A"/"B" (наприклад, A5/B5). "A" означає бензинові двигуни, "B" - дизельні. Цифри вказують на різні рівні в'язкості та захисту.

Стандарти для комерційних транспортних засобів: позначаються літерами "E" (наприклад, E6, E9), вказуючи на продукти, оптимізовані для важких умов експлуатації та високих навантажень, типових для комерційного транспорту.

Окрім API та ACEA, є інші стандарти, як JASO (Japanese Automotive Standards Organization) для мотоциклів та ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) для вимог північноамериканського та японського ринків.



Важливо вибирати мастило, яке відповідає стандартам, потрібним для вашого типу двигуна та умов експлуатації. Перевіряйте ці стандарти на упаковці мастила, щоб переконатися, що ви отримуєте продукт, який забезпечить оптимальний захист і продуктивність для вашого автомобіля.



Додаткові властивості моторних мастил

А тепер про додаткові функції мастила. Є мастила з присадками, які працюють як вітаміни для вашого авто. Вони захищають від корозії, зносу та забруднень. Особливо важливо це для автомобілів, які експлуатуються в складних умовах, наприклад, для тих, хто любить поганяти по бездоріжжю, або часто подорожує з міста до села нашими дорогами.



Пам'ятайте, правильний вибір мастила – це не просто покупка, це інвестиція в довголіття та здоров'я вашого залізного коня. Не забувайте регулярно перевіряти його стан, слідкувати за рекомендаціями виробника вашого авто та бути уважними до змін у його роботі. Вибір оливи може здатися складним, але з нашою статтею ви точно знаєте, на що звертати увагу.



Так що нехай ваші поїздки будуть гладкими та безпечними, а робота двигуна авто – музикою для ваших вух.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати не просто мастило для вашого залізного коня, а справжній "еліксир життя" для двигуна. Адже мастило для автомобіля – це як кава для нас. Без нього все працює повільно, скрипить і врешті-решт може зупинитися.Тож розберімося, як правильно обирати моторні мастила для авто та на що звернути увагу.Отже, є три головні види мастила: синтетичне, напівсинтетичне та мінеральне.Перш ніж бігти в магазин за мастилом, з'ясуйте, що саме потрібно вашому авто. По-перше, який у вас двигун – бензин чи дизель? По-друге, де ви зазвичай їздите – в місті чи за його межами? І, звичайно, не забудьте глянути, що радить виробник вашого авто. Це як з рецептами: іноді краще слідувати перевіреним інструкціям.В'язкість мастила – це не про те, як воно тече, а скоріше про те, як воно захищає ваш двигун у різних умовах. Числа на упаковці мастила, наприклад, 5W-30 свідчать про те, наскільки добре воно працює в холод і в тепло.Тепер поговоримо про літери та цифри, які ви бачите на упаковках мастила – це стандарти якості API та ACEA.API – це американський інститут нафти, який встановлює стандарти для моторних мастил. Вони використовують дві основні категорії:ACEA – це Європейська асоціація виробників автомобілів, яка встановлює власні стандарти:Окрім API та ACEA, є інші стандарти, як JASO (Japanese Automotive Standards Organization) для мотоциклів та ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) для вимог північноамериканського та японського ринків.Важливо вибирати мастило, яке відповідає стандартам, потрібним для вашого типу двигуна та умов експлуатації. Перевіряйте ці стандарти на упаковці мастила, щоб переконатися, що ви отримуєте продукт, який забезпечить оптимальний захист і продуктивність для вашого автомобіля.А тепер про додаткові функції мастила. Є мастила з присадками, які працюють як вітаміни для вашого авто. Вони захищають від корозії, зносу та забруднень. Особливо важливо це для автомобілів, які експлуатуються в складних умовах, наприклад, для тих, хто любить поганяти по бездоріжжю, або часто подорожує з міста до села нашими дорогами.Пам'ятайте, правильний вибір мастила – це не просто покупка, це інвестиція в довголіття та здоров'я вашого залізного коня. Не забувайте регулярно перевіряти його стан, слідкувати за рекомендаціями виробника вашого авто та бути уважними до змін у його роботі. Вибір оливи може здатися складним, але з нашою статтею ви точно знаєте, на що звертати увагу.Так що нехай ваші поїздки будуть гладкими та безпечними, а робота двигуна авто – музикою для ваших вух.

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