Автомобільна компанія з Луцька передала військовим 32 пікапи

«Intertrade» провела наймасштабнішу благодійну акцію за час свого функціонування та передала 32 пікапи на потреби Збройних сил України.



Про це журналістам ВолиньPost розповів керівник підприємства Тарас Карвіна.



Він зазначив, що автомобілі нещодавно були пригнані з Англії, нині їх активно передають військовим. Всі залізні коні поїдуть на «нуль» та в найгарячіші точки зони бойових дій.



«Intertrade» на постійній основі допомагає ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення компанія неодноразово передавала українським захисникам авто, дрони та РЕБи. Однак остання благодійна акція стала наймасштабнішою за весь час діяльності.



«Для нас підтримка Збройних Сил України – це не просто обов’язок, а особиста справа кожного з команди Intertrade. Передача цих пікапів — ще один крок у зміцненні наших захисників, які щодня боронять свободу і незалежність України. Ми й надалі будемо допомагати армії та робити все можливе, щоб наблизити перемогу», – розповідає Тарас Карвіна.



«Intertrade» на ринку Україні – вже 9 років. Компанія займається пригоном авто з США «під ключ». Серед послуг – підбір, викуп, організація доставка та розмитнення, супровід ремонту.



«Intertrade» працює з клієнтами по всій Україні та за кордоном. Менеджери надають безплатні консультації як наживо на офісі, так і телефоном.



Адреса: місто Луцьк, вулиця Звʼязківців, 1б



Контактний номер: +380 (93) 170 73 53



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Луцька автомобільна компаніяпровела наймасштабнішу благодійну акцію за час свого функціонування та передала 32 пікапи на потреби Збройних сил України.Про це журналістам ВолиньPost розповів керівник підприємстваВін зазначив, що автомобілі нещодавно були пригнані з Англії, нині їх активно передають військовим. Всі залізні коні поїдуть на «нуль» та в найгарячіші точки зони бойових дій.«Intertrade» на постійній основі допомагає ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення компанія неодноразово передавала українським захисникам авто, дрони та РЕБи. Однак остання благодійна акція стала наймасштабнішою за весь час діяльності.«Для нас підтримка Збройних Сил України – це не просто обов’язок, а особиста справа кожного з команди Intertrade. Передача цих пікапів — ще один крок у зміцненні наших захисників, які щодня боронять свободу і незалежність України. Ми й надалі будемо допомагати армії та робити все можливе, щоб наблизити перемогу», – розповідає Тарас Карвіна.«Intertrade» на ринку Україні – вже 9 років. Компанія займається пригоном авто з США «під ключ». Серед послуг – підбір, викуп, організація доставка та розмитнення, супровід ремонту.«Intertrade» працює з клієнтами по всій Україні та за кордоном. Менеджери надають безплатні консультації як наживо на офісі, так і телефоном.місто Луцьк, вулиця Звʼязківців, 1б+380 (93) 170 73 53Facebook – https://www.facebook.com/Carusa3000 Instagram – https://www.instagram.com/intertrade.ua?igsh=Mmtwdng5b3pkdWdt&utm_source=qr TikTok – https://www.tiktok.com/@intertradeua?_t=8f3SfIs8ZHy&_r=1 Youtube – https://www.youtube.com/@Intertradeua Telegram – https://t.me/INETRTRADE



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