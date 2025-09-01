Путін: повторюю ще раз, що місце для зустрічі – москва
Сьогодні, 13:43
Глава РФ Володимир Путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в Москві.
Про це пише Українська правда.
"Українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: "Готовий. Будь ласка. Приїжджайте". Ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія 100%".
Бажання України зустрічатися в третій країні він назвав "надмірним запитом", - йдеться в повідомленні.
"Але, якщо нам кажуть: "Ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди-то на цю зустріч", ну, ось мені здається, це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз: якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього столиця РФ – місто-герой Москва", – заявив путін.
Раніше прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля запросив Зеленського до Москви "для переговорів, а не для капітуляції".
Він підкреслив, що "це була пропозиція путіна" і "Москва побачила", що Зеленський відхилив її.
Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
Пізніше Зеленський заявив, що таким запрошенням путін намагається відтермінувати зустріч з ним.
"Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда.
"Українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: "Готовий. Будь ласка. Приїжджайте". Ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія 100%".
Бажання України зустрічатися в третій країні він назвав "надмірним запитом", - йдеться в повідомленні.
"Але, якщо нам кажуть: "Ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди-то на цю зустріч", ну, ось мені здається, це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз: якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього столиця РФ – місто-герой Москва", – заявив путін.
Раніше прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля запросив Зеленського до Москви "для переговорів, а не для капітуляції".
Він підкреслив, що "це була пропозиція путіна" і "Москва побачила", що Зеленський відхилив її.
Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
Пізніше Зеленський заявив, що таким запрошенням путін намагається відтермінувати зустріч з ним.
"Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Путін: повторюю ще раз, що місце для зустрічі – москва
Сьогодні, 13:43
На Закарпатті затримали хлопця, який планував напад у школі з ножем і транслював подію онлайн, ‒ Клименко
Сьогодні, 13:08
Обстріл Донеччини: 5 загиблих, 2 поранених
Сьогодні, 12:03
Як готують воїнів у волинській бригаді: у мережу потрапили фото
Сьогодні, 11:45