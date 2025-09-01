Путін: повторюю ще раз, що місце для зустрічі – москва

Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в Москві.



Про це пише



"Українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: "Готовий. Будь ласка. Приїжджайте". Ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія 100%".



Бажання України зустрічатися в третій країні він назвав "надмірним запитом", - йдеться в повідомленні.



"Але, якщо нам кажуть: "Ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди-то на цю зустріч", ну, ось мені здається, це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз: якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього столиця РФ – місто-герой Москва", – заявив путін.



Раніше прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля запросив Зеленського до Москви "для переговорів, а не для капітуляції".



Він підкреслив, що "це була пропозиція путіна" і "Москва побачила", що Зеленський відхилив її.



Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.



Пізніше Зеленський заявив, що таким запрошенням путін намагається відтермінувати зустріч з ним.



"Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.

