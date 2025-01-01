Ядерний об’єкт у Харкові під загрозою через постійні обстріли росіян





Україні є до десятка ядерних об'єктів, які протягом більш як трьох років війни потрапляли під удари російської редерації або потерпали від наслідків бойових дій. У Харкові, за 22 км від лінії фронту, є науковий заклад, при пошкодженні якого радіоактивне забруднення може зашкодити 640 тисячам українців.



МАГАТЕ опікується Запорізькою атомною електростанцією, яку росіяни окупували у перші дні вторгнення, а також Чорнобильською АЕС, яка потерпає від ударів рф.



На тлі розмов про вимоги кремля щодо капітуляції України та про зазіхання на Харківську область, з'явився репортаж з "Ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" Харківського фізико-технічного інституту. По установці росіяни стріляють, не зважаючи на небезпеку.



Журналісти відвідали науковий заклад "Джерело нейтронів" у Харкові, поспілкувались з науковцями та співробітниками, представниками органів влади. З'ясувалось, що під час війни від обстрілів потерпає установка, у якій зберігається "кілька десятків фунтів" (близько 10 кг) збагаченого урану. Вказується, що установка складається з двох частин. Перша — "активна зони розміром приблизно зі шкільний автобус", до якої прикріпили радіаційні екрани. Друга — прискорювач частинок довжиною близько 27 м. На час війни експерименти припинили, але все ж досліджують термоядерний синтез з радіоактивним воднем.



"Інститут досі зберігає надзвичайно небезпечні матеріали, такі як уран, у "Джерелі нейтронів", збагачений набагато радіоактивніше, ніж паливо, що використовується на атомній електростанції. Інститут не розкриває точної кількості урану, що знаходиться на місці", — йдеться у статті.



Співрозмовники медіа наголосили, що приміщенні наукового закладу не призначені для витримування російських бомбардувань. Регулярні удари рф із застосуванням ракет, артилерії та дронів, по об'єкту "не може бути випадковістю", процитувало медіа слова представника влади.



"У обвинувальному акті звинувачуються п'ятеро російських офіцерів. <Також ідеться про те, що> пряме влучання може забруднити територію, де проживає близько 640 000 людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в "екоциді", — ідеться у статті.



