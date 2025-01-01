Діти загиблих воїнів з Волині зможуть оздоровлюватися в Португалії

Волинь та Посольство України в Португалії обговорили можливість оздоровлення дітей загиблих військовослужбовців.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОВА.Волинська ОВА розпочала роботу над організацією оздоровлення дітей загиблих військовослужбовців на території країн-партнерів української держави. Відбулась онлайн-зустріч за участю Надзвичайного і Повноважного Посла України в Португалії, представників Посольства та структур Волинської ОВА.Заступник голови облдержадміністраціїнаголосив, що підтримка родин військових і їхніх дітей є одним із пріоритетів обласної влади. Волинь вже передбачила бюджетні кошти на оздоровлення та відпочинок дітей військовослужбовців, а також ведеться робота з громадами щодо розширення таких програм. Крім цього, ОВА ініціювала перемовини з міжнародними партнерами, аби створити додаткові можливості для відновлення дітей за кордоном.Під час зустрічі говорили про умови організації поїздки, такі як формат перебування, кількість учасників, вік дітей та питання супроводу. Наразі орієнтовно йдеться про групу до 25 дітей віком 10-12 років із супроводжуючими.Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португальській Республіці Марина Михайленко запевнила, що приймаюча сторона готова забезпечити проживання, харчування та програму перебування дітей. Водночас відкритим питанням залишається логістика, над якою Волинська ОДА вже працює спільно з волонтерами та благодійниками.Разом з тим пані Посол зазначила, що подібні ініціативи в Португалії вже успішно реалізовувались за участю української громади та місцевих партнерів. Тож представниця Посольства України в Португалії підтвердила відкритість до співпраці та готовність долучатись до організації відпочинку волинських дітей у літній період. Наступним кроком стане узгодження логістики та формування конкретної групи учасників.