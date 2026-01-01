Обшуки на Волині – лише частина масштабної операції правоохоронців

У рамках масштабної спецоперація «Рубікон», внаслідок якоїв Україні та Польщі, тривали обшуки і на Волині.Про це повідомляє Національна поліція.Поліцейські провели понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. Ліквідували 34 лабораторії, 74 склади по зберіганню готової наркопродукції та вилучили більше 27 мільйонів доз наркотиків. Наразі повідомлено про підозру 123 учасникам злочинних угруповань.У лютому за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Головного слідчого управління Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора в рамках міжнародної взаємодії з Європолом, правоохоронними органами Республіки Польщі та Молдови проведено масштабну антинаркотичну спецоперацію під умовною назвою «Рубікон».У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів - alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» - від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».Учасники двох транснаціональних угруповань координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Республіки Польща, а також налагодили наркотрафік до України та Молдови. Ще одна міжнародна група забезпечувала постачання прекурсорів до підпільних лабораторій в Україні та Польщі.На території нашої держави злочинці організували роботу розгалуженої мережі нарколабораторій, що охоплювала майже всі регіони. Кожна лабораторія спеціалізувалася на виготовленні окремого виду заборонених речовин. Сукупна виробнича спроможність такої інфраструктури становила понад 700 кілограмів наркотичної продукції щомісяця, а орієнтовний прибуток перевищував 400 мільйонів гривень.Для зберігання наркотиків фігуранти облаштували понад 70 складів, а для реалізації «товару» використовували маркетплейси, форуми, закриті чати та канали в месенджерах. Оплату приймали на підконтрольні криптогаманці, доставку здійснювали через логістичні компанії, а також шляхом так званих «закладок» та «мастеркладів».Поліцейські за силової підтримки бійців КОРД, ТОР ДПП, ДОЗОР ДПСУ, підрозділів поліції особливого призначення та кінологів ГУНП в областях та м. Києві провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували діяльність та ліквідували ключові елементи злочинної інфраструктури - 34 нарколабораторії та 74 склади.За результатами вилучено: 220 кг alpha-PVP, 156 кг амфетаміну, 17,6 кг мефедрону, 7 кг метамфетаміну, 47 кг канабісу, 7 тисяч пігулок MDMA, 46,6 кг та 284 л фенілнітропропену, а також понад 20 тонн прекурсорів, з яких можна було б виготовити більше 4 000 кг «готової продукції», 41 автомобіль, гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну понад 10 мільйонів гривень та арештовано віртуальних активів на суму 45 000 USDT, а також вилучено зброю та набої до неї, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз, а їх вартість за цінами «чорного» ринку становить близько 400 мільйонів гривень.Паралельно із заходами на території України правоохоронні органи Республіки Польщі і Молдови провели синхронну фазу операції, що дало змогу оперативно перекрити транскордонні канали постачання наркотиків та прекурсорів.На території Польщі затримано 6 осіб, причетних до роботи лабораторій. У Молдові − кур'єра, який намагався перевезти через кордон наркотики українського виробництва.За результатами проведення всеукраїнської спецоперації правоохоронці затримали 97 осіб в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі слідчі поліції вже повідомили про підозру 123 особам за рядом статей Кримінального кодексу України, залежно від ступеня участі в злочинній діяльності:• ч. ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);• ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);• ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);• ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);• ч. 3 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).Учасникам злочинних угруповань загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Практичний етап заходів проведено за участі слідчих Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Департаменту стратегічних розслідувань, Департаменту карного розшуку, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, слідчими слідчих управлінь, співробітниками управлінь боротьби з наркозлочинністю та карного розшуку Головних управлінь Нацполіції та їх територіальних підрозділів в областях та м. Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур у співпраці з працівниками Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та працівниками Львівської митниці, Департамент оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України, Управління служби безпеки України в областях, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служба України з надзвичайних ситуацій та в рамках міжнародної взаємодії з Європолом, Центральним бюро розслідувань поліції Польщі за силової підтримки Бюро антитерористичних операцій поліції «BOA» та управлінням по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Національного інспектора розслідування Генерального інспекторату поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, слідчим відділом Митної служби Республіки Молдова та прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю Республіки Молдова.