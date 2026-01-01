СБУ знешкодила банду наркоторговців, які щомісяця заробляли 70 мільйонів

Працівники СБУ та Нацполіції знешкодили на Полтавщині злочинне угруповання, яке виготовлялоіз щомісячним «обігом» понад 70 млн грн.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке створило канал контрабанди в Україну важких психотропів. За результатами спільних заходів у Полтаві затримано організатора та чотирьох його спільників.Як встановило розслідування, фігуранти переправляли до нашої держави іноземні прекурсори для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини – «α-PVP».За матеріалами справи, щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 70 млн грн.Для контрабандного переміщення «сировини» зловмисники ховали її серед товарів широкого вжитку.Далі ділки доправляли «продукцію» до власної нарколабораторії, яку облаштували в орендованому будинку у Полтавському районі.Готові психотропи фігуранти реалізовували по різних регіонах України через мережу дилерів, які доставляли їх замовникам «з рук в руки» або через «закладки».За даними правоохоронців, організатором угруповання є 36-річний мешканець Полтави. «До справи» він залучив своїх місцевих знайомих.Під час обшуків у них вилучено понад 11 кг готового до збуту «α-PVP», майже 6 тис. літрів прекурсорів, кокаїн та обладнання для виготовлення психотропів і авто для їх перевезення.Крім цього, у затриманих виявлено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи із доказами злочинів.Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);▪️ ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);▪️ ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);▪️ чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);▪️ ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);▪️ чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.