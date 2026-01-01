Наймолодший з полярників: 23-річний біолог з Рівненщини рік працюватиме на станції «Академік Вернадський»

Олег Горяінов став наймолодшим учасником 31 Української антарктичної експедиції. Він подав заявку на участь одразу після закінчення навчання в університеті, однак мріяв про цю поїздку з першого курсу. Біолог разом з іншими тринадцятьма полярниками та полярницями працюватиме на станції "Академік Вернадський" упродовж року.



Більше про поїздку до Антарктики у складі 31 експедиції Олег Горяінов розповів



Про захоплення біологією та мрію про Антарктику



"Говорячи про Антарктику, то ця мрія в мене була вже досить давно. Я вчився у Вараші в звичайній школі, ліцеї №3. Мені подобалась біологія, хімія. Через захоплення природничими науками я вирішив вступити на біологічний факультет в Києві і вже на першому курсі побачив, що є такий відбір, як можна туди потрапити через Telegram. Я побачив оголошення і одразу загорівся бажанням туди поїхати, спробувати свої сили", — розповів Олег Горяінов.



Він зазначив, що для того, аби взяти участь у відборі, слід було мати ступінь магістра:



"Я зрозумів, що моя мрія відкладається, поки я довчуся в Києві до кінця. З того часу, так років чотири-п'ять, з першого курсу я думав, вагався".



Олег Горяінов пояснив, що для нього біологія умовно ділиться на дві частини: лабораторну та польову роботу.



"Лабораторна робота — це робота в приміщенні, з біоматеріалом, часто вже підготовленим. Ти аналізуєш зразки, працюєш з ними на молекулярному чи клітинному рівні, але інколи не маєш повної картини, де саме і в яких умовах був зібраний об’єкт. А польова робота — це зовсім інша ситуація. Ти сам збираєш матеріал, бачиш середовище, розумієш контекст. Можеш простежити весь шлях — від природи до лабораторного аналізу. Мені хотілося отримати саме такий досвід, тому це й було для мене важливо. Це була мрія — спробувати свої сили", — пояснив біолог.



Учасник експедиції зазначив, що після закінчення навчання на магістратурі розглядав для себе різні варіанти:



"Думав, може в аспірантуру піти далі навчатися якось більш поглиблено або піти в лабораторію працювати. Але згадав, що там конкурс є, думаю — треба спробувати зараз, до того як подаватись в аспірантуру. Я спробував, і як виявилося, вони шукали саме мене".



Про підготовку до конкурсу



Олег Горяінов розповів, що готувався до конкурсу, аби потрапити у склад експедиції.



"Я готувався, тому що біологів туди треба широкого спектра. Взагалі я навчався на кафедрі загальної та медичної генетики. Я — більше по молекулярній біології, а це більш польові дослідження. Як мінімум, я ознайомлювався з флорою та фауною регіону: які там рослини ростуть (а вони там ростуть), які тварини є, їхні види, переглядав матеріали з зоології антарктичних видів, їхньої анатомії та будови", — пояснив біолог.



Він зауважив, що відбір учасників експедиції відбувався у декілька етапів.



"Перший етап — це були подачі документів. Коли я отримав повідомлення, що «Ми чекаємо на вас для співбесіди вже в Києві», то почав активно досліджувати всі моменти щодо зоології тварин, які там живуть, і по рослинах також. Тому я готувався дійсно, хотів вивчити щось цікаве, якось пов'язати його до генетики, бо я такий більш "молекулярщик". Витратив багато часу. В мене був свій блокнот. Я туди виписував, читав різні наукові статті в інтернеті, аби краще ознайомитися, з чим я можу працювати в майбутньому", — розповів Олег Горяінов.



Процес відбору учасників експедиції



З його слів, відбір учасників експедиції був складним. Загалом Національний антарктичний науковий центр у 2025 році отримав 130 заявок на участь в конкрсі. Серед них — 33 заявки від біологів. До складу експедиції відібрали трьох таких науковців.



"Розуміючи свій досвід роботи... В мене його просто не дуже багато, тому що тільки закінчив навчання в університеті. В мене був досвід лабораторної практики, польових досліджень. Але були й інші кандидати, в яких досвід був досить великий, які закінчили аспірантуру. То мені було навіть лячно моментами, тому що я прийшов такий "зелений" до них. Конкуренція була досить велика", — пояснив Олег Горяінов.



Він зауважив, що кожному учаснику експедиції нададуть "технічне завдання", в якому буде чітко розписані завдання та обов'язки.



"Говорячи про моє технічне завдання, я його ще не бачив, мені скоро його нададуть, я з ним ознайомлюсь, підпишу. Загалом там беруть трьох біологів за різними напрямками біології, бо це — комплексна наука", — зазначив учасник експедиції.

Він пояснив, що є біологи, які працюють з пінгвінами, китами, морськими котиками, іншими ссавцями. Є науковці, які вивчають мікробіологію, хтось — більше рослини, мохи, інші — бактеріопланктон з товщі води.



Чи готовий морально до поїздки та як цю ідею сприйняли рідні

Олег Горяінов зазначив, що перед поїздкою хвилюється:



"Як на мене, не хвилюватися не можна. Це не просто поїхати кудись з Рівного: в Київ чи в сусідню область. Ти їдеш на край світу на цілий рік, де ти будеш жити в умовах депривації. Це як ізоляція та ще й суворий клімат. Тому, чи переживаю — так, чи готовий — думаю, готовий. Я не був, не пробував, тому треба спробувати і тільки тоді я можу вже сказати конкретно", — зазначив біолог.



Він розповів, що про рішення стати учасником експедиції знали його рідні.



"Мама підтримувала мене дуже сильно, а тато — трохи стриманіше, бо до останнього не вірив, що все вдасться. Але я вдячний їм обом. Чому ні? Я не одружений, в мене немає дітей. Тобто мене нічого зараз тут не стримує. Поки є така можливість, то чому би не спробувати? Це такий безцінний досвід. Я не можу ні з чим його порівняти. Тому рідні тільки "за" і вони мене зараз готують, надихають. Всі підтримували з самого початку", — поділився науковець.



З його слів, учасники експедиції вирушать на станцію наприкінці лютого.



Що відомо про 31 Українську антарктичну експедицію



Як поінформували у Facebook Національного антарктичного науковго центру, участь в експедиції візьмуть три жінки та 11 чоловіків. Вперше експедицією керуватиме науковиця Анжеліка Ганчук. Серед учасників — чотири досвідчених полярників та 10 новачків.



Наймолодшому полярнику — 23 роки, найстаршому — 56 років. Завданням вчених є проведення досліджень за напрямками геофізики, метеорології та біології. Робота на станції Академіка Вернадського триватиме до квітня 2027 року.

