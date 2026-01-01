На Рівненщині мати привласнила понад 4 мільйони сина, поки він перебував у російському полоні

Дмитро після 3-річної неволі дізнався, що найрідніша людина привласнила його понад 4 мільйони. Це гроші, які родина отримувала, поки військовий був у полоні.



Подробиці конфлікту та чому військовий вирішив озвучити проблему публічно - розповідає видання



Дмитро - військовий. Зараз йому - 22 роки. Чоловік підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення. А на початку великої війни він потрапив у полон. Пробув там 3 роки. Та після неволі його спіткав ще один тяжкий виклик.



Спроби мирно вирішити питання, зі слів Дмитра, не дали результату. Зізнається, це не просто гроші, це неповага до його чину.



Та терпець увірвався, коли Дмитро дізнався, що мати виписала його з квартири. Тоді він вирішив звернутися до суду.



Зі слів Дмитра родина нібито не проявляла зусиль, аби зв'язатися із ним коли той був у полоні. Зараз чоловік звернувся до телеканалу "Рівне 1", аби надати цій ситуації розголосу. Додає, він був свідком подібних ситуацій і в своїх побратимів.



Поки триває судовий розгляд, Дмитро вже знову на передовій. Каже: захищати країну — це його обов’язок, попри особисту зраду в тилу. Він сподівається на справедливість Феміди, аби ці гроші врешті стали фундаментом його майбутнього життя, яке він виборов у полоні ціною неймовірних зусиль.



