На Волині прощатимуться з Героєм Іваном Єніним

На Волині прощатимуться з Героєм Іваном Єніним
Сьогодні, 19 лютого, громада у Володимирі проводжатиме в останню земну дорогу Захисника з Нововолинська Івана Єніна.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Зокрема о 12:45 кортеж вирушить від моргу за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — вул. Степана Бандери — до м. Нововолинськ.

«Просимо мешканців громади гідно провести Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

На Волині прощатимуться з Героєм Іваном Єніним

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині мати привласнила понад 4 мільйони сина, поки він перебував у російському полоні
Сьогодні, 10:27
Путін готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT
Сьогодні, 10:13
На Волині прощатимуться з Героєм Іваном Єніним
Сьогодні, 10:00
Збіг - на 99,9%: як проводили ДНК у справі Назара Далецького, який вважався загиблим, але повернувся з полону
Сьогодні, 09:50
Представники України та рф мали окрему зустріч після тристоронніх переговорів у Женеві
Сьогодні, 09:20
Медіа
відео
1/8