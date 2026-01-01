На Волині прощатимуться з Героєм Іваном Єніним
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 19 лютого, громада у Володимирі проводжатиме в останню земну дорогу Захисника з Нововолинська Івана Єніна.
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Зокрема о 12:45 кортеж вирушить від моргу за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — вул. Степана Бандери — до м. Нововолинськ.
«Просимо мешканців громади гідно провести Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
