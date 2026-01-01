На Волині прощатимуться з Героєм Іваном Єніним

Івана Єніна.



Про це у телеграмі



Зокрема о 12:45 кортеж вирушить від моргу за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — вул. Степана Бандери — до м. Нововолинськ.



«Просимо мешканців громади гідно провести Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 лютого, громада у Володимирі проводжатиме в останню земну дорогу Захисника з НововолинськаПро це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.Зокрема о 12:45 кортеж вирушить від моргу за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — вул. Степана Бандери — до м. Нововолинськ.«Просимо мешканців громади гідно провести Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію