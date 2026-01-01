Представники України та рф мали окрему зустріч після тристоронніх переговорів у Женеві

Представники України та рф провели окрему, «закриту» зустріч після основного раунду дводенних тристоронніх перемовин у Женеві.

Про це повідомила речниця голови української переговорної делегації та секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян у коментарі виданню «Суспільне».

За її словами, на цій зустрічі з росіянами, окрім Умєрова, українську сторону представляв один із членів переговорної групи та очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

З російської сторони у зустрічі брав участь голова делегації рф Володимир Мединський. Ці перемовини тривали приблизно півтори години. Про що саме говорили — наразі невідомо.

Раніше Мединський у коментарі російським медіа також заявляв про «закриту» зустріч з українською стороною у Женеві.

Нагадаємо, 18 лютого у швейцарській Женеві завершився другий день тристоронніх перемовин у форматі Україна — США — рф щодо завершення війни. Переговори 18 лютого тривали дві години, тоді як 17 лютого — шість годин.

Axios із посиланням на джерела писало, що хоч «військова група» на переговорах у Женеві й показувала прогрес, та переговори в політичній групі «застрягли» — це сталося через позиції, представлені головою російської делегації Володимиром Мединським.

