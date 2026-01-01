«Знайшов у гаражі померлої бабусі», - топчиновник про $600 тисяч

Олександр Субботенко під час перевірки своєї декларації за 2024 рік заявив представникам Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), що понад $653 тисячі готівкою він знайшов у гаражі кооперативу «Прогрес» у Харкові після того, як успадкував нерухомість від своєї бабусі Берберян О.М., яка померла 18 грудня 2020 року.



Про це стало відомо з повного звіту перевірки декларації посадовця, повідомляє



Варто зазначити, що на момент попередньої перевірки Субботенко обіймав посаду завідувача сектору з координації та контролю територіальних і міжрегіональних органів Держекоінспекції. НАЗК зацікавила задекларована готівка в розмірі $623 тисячі (саме ця сума фігурує в декларації), тоді як сам чиновник у поясненнях оперував цифрою $653 тисячі — різниця між двома числами залишається нез'ясованою. Аналогічна «бабусина» версія вже звучала під час спеціальної перевірки декларації за 2022 рік.



Крихка легенда про бабусю



За словами Субботенка, бабуся та дідусь (помер 19 грудня 1989 року) мали фінансову можливість заробити цю суму, у тому числі виїжджаючи у справах по території колишнього СРСР та маючи ділові відносини за кордоном. Крім того, чиновник послався на «сімейне правило» конвертувати гривневий еквівалент у долари та зберігати готівку для життєвих витрат.



Утім факти свідчать про інше. Згідно з документами НАЗК, бабуся Субботенка народилась 25 січня 1948 року і працювала виключно на держпосадах низової ланки: техсекретаря Харківського РК ЛКСМУ, завідувача обліку Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна, завідувача обліку Харківського райкому комсомолу та інструктора сектору обліку. У 1984 році її було звільнено, після чого, за словами онука, вона «займалась власними справами» — хоча підприємницької діяльності жінка офіційно не вела, юридичних осіб не засновувала й бенефіціаром жодної компанії не була.



Ключовий правовий аргумент НАЗК: до 1991 року в СРСР обіг іноземної валюти серед громадян був прямо заборонений — стаття 88 Кримінального кодексу РРФСР передбачала кримінальну відповідальність за валютні операції. Отже, долари, якими нібито заощаджувала бабуся ще за радянських часів, мали б бути або отримані незаконно, або з'явитися пізніше — вже після смерті дідуся.



Легалізація не вийшла



Субботенко намагався закріпити право власності на «знайдені» кошти через суд. Однак рішенням Комінтернівського районного суду Харкова від 11 лютого 2022 року (справа № 641/8971/21) у задоволенні позовних вимог щодо визнання права власності на грошові кошти в порядку спадкування за законом було відмовлено. Суд зазначив прямо: "дані грошові кошти можуть являти собою скарб" і наголосив, що позивачем не надано жодних доказів існування цих коштів, а також доказів того, що вони належали його бабусі.



Додатковий червоний прапорець: у заповіті бабусі від 3 березня 1992 року, засвідченому державним нотаріусом Балдаковою І.О. (реєстр № 1-1802), жодної згадки про будь-які грошові кошти немає. Продаж квартири, на який також посилається чиновник, приніс лише 11 тисяч доларів — неспівставна мала сума порівняно з задекларованими сотнями тисяч.



