Мешканці чотирьох сіл на Волині – уже 8 років без транспортного сполучення

відновити автобусне сполучення.



Проблема із доїздом виникла у 2018 році, повідомляє



Староста Березолуківського округу Лілія Коцюбайло розповіла, що жителі села Яблунівка, щоб сісти на автобуси, які курсують через Кроватку, долають чи не щодня пішки орієнтовно 14 кілометрів, або їдуть попутним транспортом.



"Нам то ще так, бо ми будь-яким (автобусом — ред.) можемо заїхати із Кроватки. Ну а Березолуки, то дійсно, люди їдуть на базар, виживають, як можуть. Хто має машину, хто ровера, хто дринчик, хто пішки. У мене є подруга з Березолук, то вона ровером їздить", — каже жителька села Кроватки Тамара Вереземська.







Як розповідає жителька села Березолуки Тетяна Олексюк, йдучи на зупинку, вже знає, що автобуса не буде. Зупинятиме попутні автомобілі, адже їй потрібно їхати на роботу в сусідній населений пункт, де працює бухгалтеркою.



"Деколи питаю людей із села, хто має машину і їздить на роботу в Луцьк, щоб взяли. Дуже важко без транспорту. У мене захворювання опорно-рухового апарату, то мені дозволили працювати дистанційно. Але деколи я мушу їздити в сільську раду", — каже Тетяна Олексюк.







Її односелець Роман Куцак також планує ловити "попутку".



"Я інвалід першої групи, хочу поїхати та відновити пенсію. Пенсію не отримую і виїхати не можу. Я ледь доходжу в магазин, аби купити їсти", — додає він.







Староста Березолуківського старостинського округу Лілія Коцюбайло каже: раніше постійно їздив перевізник, але через проблеми із транспортом відмовився надалі їздити. Відтоді постійно виникали складнощі із залученням перевізників до сполучення між селами.



З її слів, у рік прибуде перевізник на два-три місяці, а потім зникає.



"Говорить: рейс — нерентабельний і не прибутковий. Ми дійшли до того, що вже громада вирішила доплачувати. У 2020 році був перевізник, виділили йому гроші на сесії сільради, проїздив два місяці, але в серпні він відмовився", — зазначила Лілія Коцюбайло.







Староста Березолуківського округу розповіла: неодноразово зверталася в облдержадміністрацію з проханням розв’язати питання транспортного сполучення, залучали різних перевізників.



"Минулого року їздив перевізник із липня по вересень. Сказав: "Я подумаю і зміню графік". Так і залишилось, не має його по сьогоднішній день", — каже вона.



У листопаді приїхав інший перевізник, з ним проїхалися по селах, щоб подивитися дорогу, додає староста. Згодом перевізник погодився їздити, але в грудні також завершив виконувати свої обов’язки. Наразі села не мають сполучення.







Журналісти звернулися до обласної держадміністрації, аби управління інфраструктури прокоментувало ситуацію. Керівниця пресслужби Каріна Мариневич телефоном повідомила, що є попередня домовленість із перевізником про відновлення маршруту, нині тривають перемовини.







