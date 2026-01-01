На Волині директорку підприємства судять за постачання в ліцеї неякісного вугілля

На Волині директорку підприємства судять за постачання в ліцеї неякісного вугілля
Очільницю приватного підприємства судять за постачання до ліцеїв неякісного вугілля.

Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства за фактами службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч.1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у 2024 році за результатами відкритих закупівель між підприємством та трьома закладами освіти було укладено договори на постачання кам’яного вугілля та антрациту для опалення.

Підприємство постачало неякісний товар, що не відповідав нормативним показникам і вимогам, зазначеним в тендерній документації та договорах.

Платили ж за нього заклади освіти, як за якісний.

Окрім того, директорка підприємства вносила в офіційні документи неправдиві відомості з метою підтвердження нібито належного виконання умов договору та забезпечення оплати за поставлене вугілля.

Загальна сума збитків, завданих незаконними діями директора приватного підприємства, - майже 1,5 мільйона гривень.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили схему та повідомили про підозру директорці підприємства у грудні 2025 року.

Теги: Волинь, прокуратура, суд, неякісне вугілля
