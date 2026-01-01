Коли в Україні почнуть ремонт доріг
Сьогодні, 03:41
Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, - пише "Економічна правда".
Вона доручила віцепрем'єру з відновлення Олексію Кулебі разом із Державним агентством відновлення терміново підготуватися до старту робіт.
За словами Свириденко, насамперед ремонтуватимуть стратегічні маршрути — для оборонної логістики, життєзабезпечення громад і роботи критичної інфраструктури.
Вона додала, що в держбюджеті-2026 уже передбачені кошти на ремонт автошляхів, а уряд також шукає додаткове фінансування.
Крім того, прем'єр-міністерка розповіла, що на засідання уряду доручили відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків, які очікуємо протягом цієї весни.
