Скільки на ринках Луцька коштує картопля

Вартість популярного овоча в обласному центрі Волині коливається залежно від місця покупки.Про це повідомляє ВСН.Журналісти відвідали Завокзальний та Центральний ринки Луцька, аби з’ясувати, де зараз вигідніше робити запаси.На Завокзальному ринку вартість картоплі наразі коливається від 10 до 16 гривень за кілограм, тоді як на Центральному ринку ціна може сягати і 20 гривень. Головним фаворитом на обох прилавках залишається сорт «Белла Роса», який покупці цінують за смак та гарний вигляд.«Дрібну віддаємо по 10 гривень, щоб швидше розібрали, а за велику, добірну просимо 15», — розповів продавець Завокзального ринку ІванАби куплена картопля долежала до весни і не втратила своїх властивостей, варто зберігати її у темному, прохолодному та добре провітрюваному приміщенні.