Екзотична теплиця школярів з Волині – найкраща в Україні. ФОТО

Юні волинські натуралісти – переможці Всеукраїнського конкурсу «Дивовижна теплиця 2025».Про це повідомляють в управлінні освіти і науки Волинської ОДА.Вихованці гуртка «Квіткова планета» Закладу позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля» здобули І місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-огляду «Дивовижна теплиця – 2025», проведеного Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.Керівником переможної роботи стала– досвідчена педагогиня, яка вже багато років надихає дітей на пізнання світу природи та експериментальну діяльність.Конкурс проводиться щороку з метою розвитку мережі навчальних теплиць, підтримки дослідницької діяльності у закладках загальної середньої та позашкільної освіти і поширення ефективних, ресурсоощадних й екологічно безпечних технологій у освітньому процесі, підтримки творчої праці педагогічних працівників, підвищення їх майстерності та популяризації творчих здобутків у галузі дослідництва. Волинська область вкотре довела, що має потужний потенціал у сфері дослідництва й екологічного виховання.Теплиця закладу стала справжнім майданчиком для дослідницької діяльності. Саме тут юні натуралісти спостерігали за екзотичними рослинами, зокрема за цвітінням і плодоношенням банана в тепличних умовах.