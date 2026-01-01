Путін готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT

володимир путін впевнений, що перемагає на фронті та готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки.



Про це повідомляє



Як пише видання з посиланням на військових та західну розвідку, путін вірить у свою перевагу на фронті.



Він переконаний: навіть якщо для завершення контролю над Донбасом знадобиться від 18 місяців до двох років, цей час працюватиме на Росію.



Диктатор вважає, що кожен день бойових дій та кожна ніч, коли російські ракети й безпілотники атакують енергетичну інфраструктуру та житлові будинки України, забезпечують йому більше переваг у цій війні.



Російське командування фантазує "успіхи" на фронті



Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов систематично поширює заяви про нібито успішні дії своїх військ.



Проте інформація, яку озвучує російський генерал не підтверджується українськими джерелами та не відповідає реальному стану на фронті.



Зокрема, Герасимов стверджував, що близько 30% будівель у Костянтинівці нібито опинилися під контролем російських підрозділів і що штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли до Лимана на Донеччині.



Українські Сили оборони неодноразово спростовували ці заяви, наголошуючи, що щоденні "перемоги", оголошувані російським Міноборони, не відображають реальної ситуації, а фактична активність російських підрозділів обмежена та не призводить до значних проривів української оборони.

