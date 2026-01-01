Сповістили про смерть двох військових із Нововолинська

Через війну із російськими загарбниками обірвалося життя двох військовослужбовців із Нововолинська – Івана Єніна та Артема Габера.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«На жаль, знову Нововолинська громада втратила своїх Героїв», - зазначив мер.

Зокрема 13 лютого перестало битися серце Захисника Івана Єніна, 1982 року народження. Він помер під час проходження військової служби в лікарні міста Костопіль Рівненської області. Сім’я Івана переїхала в Нововолинськ зі Слов’янська.

А 14 лютого на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Артем Габер, 1982 року народження. Житель Нововолинська.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Героям!» - додав Карпус.

Інформація щодо прибуття тіл та чину поховання буде згодом.

