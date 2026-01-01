Сповістили про смерть двох військових із Нововолинська

Через війну із російськими загарбниками обірвалося життя двох військовослужбовців із Нововолинська –таПро це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова«На жаль, знову Нововолинська громада втратила своїх Героїв», - зазначив мер.Зокрема 13 лютого перестало битися серце Захисника Івана Єніна, 1982 року народження. Він помер під час проходження військової служби в лікарні міста Костопіль Рівненської області. Сім’я Івана переїхала в Нововолинськ зі Слов’янська.А 14 лютого на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Артем Габер, 1982 року народження. Житель Нововолинська.«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Героям!» - додав Карпус.Інформація щодо прибуття тіл та чину поховання буде згодом.