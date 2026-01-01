Курс валют на 18 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 18 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 14 копійок і становить 43,94 гривні. Змінилися й показники євро (додав 6 копійок) та злотого (зріс на 4 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,94 (-14 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,63 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,88 (+4 коп.)
