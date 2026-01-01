Коли краще садити картоплю: до чи після Великодня — що кажуть експерти





Коли краще садити картоплю



Як наголошують експерти, поспіх в такому ділі може коштувати врожаю, адже картопля дуже чутлива до холоду. Звертайте увагу на температуру ґрунту на глибині 8-10 см. Вона повинна стабільно триматися позначки +8-10 градусів.



Якщо ви висадите бульби в вологу і холодну землю, вони просто згниють, а сходження будуть нерівномірними і дуже слабкими.



Зазвичай, підходящі для садіння картоплі умови в більшості регіонів України формуються в другій половині квітня. Втім, за стабільно теплої погоди терміни можуть трішки зміститися — на початок місяця.



Орієнтуйтеся не стільки на дату, скільки на саму природу. Найпростіший сигнал — поява листя на березі. Вона означає, що земля вже достатньо прогрілася.



Садити картоплю до чи після Великодня



В народі існує думка, що перед Великоднем не можна працювати на городі. Але вона не має агрономічного підтвердження. Якщо погода дозволяє, а ґрунт вже достатньо прогрівся, до свята картоплю садити можна.



Це навіть вигідно, адже за прогнозами синоптиків після 12 квітня очікуються дощі.



Водночас, частина експертів все ж радить зачекати до післясвяткового періоду, адже вночі все ще можуть бути нічні заморозки, які пошкодять молоді сходження.



Що важливо зробити перед висаджуванням



Незалежно від того, яку дату ви обрали, важливо правильно підготувати посадковий матеріал.



За 2-3 тижні до висаджування бульби потрібно викласти на світло, щоб вони пустили міцні паростки. Так ви отримаєте сходження на 7-10 днів раніше, а самі рослини будуть стійкіше переносити хвороби.



Не забувайте про сівозміну. Щороку не рекомендовано садити картоплю на одному і тому ж місці. Найкраще обирати ділянки, де раніше росли зернові або бобові культури.

Ситуація ускладнена ще й нестійкою погодою березня. Щороку аграрії закликають орієнтуватися не тільки на церковний або місячний календар, але й звертати увагу на умови, пише ТСН

