Капуста за ціною мʼяса на ринку у Луцьку: звідки везуть і чому така вартість

З приходом весни на прилавках луцьких ринків з’явилася молода капуста, ціна якого змушує покупців зупинятися від подиву. Поки більшість овочів борщового набору тримаються в стабільному ціновому діапазоні, один із видів молодої капусти неочікувано наздогнав за вартістю кілограм м’яса.

Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок у Луцьку, аби з’ясувати, чому імпортний товар коштує в рази дорожче за місцевий та чи варто його купувати для домашніх страв.

На ринку Луцька нині спостерігається величезний ціновий контраст. Вітчизняна молода капуста коштує від 10 до 25 гривень за кілограм, що є цілком прийнятним для сезону. Однак поруч представлена продукція, привезена з Македонії, вартість якої стартує від 110 і сягає 115 гривень за кілограм.

Продавці розповіли, для голубців чи борщу цю дорогу капусту брати не варто, бо вона занадто ніжна і просто «розлізеться» при варінні. Ця капуста зовсім не тримає форму, тому витрачати такі гроші на гарячі страви немає сенсу.

Цей овоч ідеальний лише для салатів, бо він дуже соковитий, солодкий і буквально тане в роті.

Така велика кількість овочів з Балкан на луцьких прилавках не є випадковою. За офіційними даними, майже 40% усієї імпортної капусти в Україні — це саме продукція з Північної Македонії. Хоча загальний імпорт складає менше 5% від усього внутрішнього ринку, саме македонський овоч заповнює нішу ранньою весною.

Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Рідні півтора року жили надією: підтвердили загибель на Курщині Героя з Волині
Сьогодні, 08:51
Історія прийомної родини з Харківщини, яка втекла від війни на Волинь
Сьогодні, 08:36
Капуста за ціною мʼяса на ринку у Луцьку: звідки везуть і чому така вартість
Сьогодні, 08:20
Коли святкувати Благовіщення 2026 року за новим календарем: дата, традиції, народні прикмети
Сьогодні, 07:15
Коли краще садити картоплю: до чи після Великодня — що кажуть експерти
Сьогодні, 05:17
