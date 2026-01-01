Капуста за ціною мʼяса на ринку у Луцьку: звідки везуть і чому така вартість





На ринку Луцька нині спостерігається величезний ціновий контраст. Вітчизняна молода капуста коштує від 10 до 25 гривень за кілограм, що є цілком прийнятним для сезону. Однак поруч представлена продукція, привезена з Македонії, вартість якої стартує від 110 і сягає 115 гривень за кілограм.



Продавці розповіли, для голубців чи борщу цю дорогу капусту брати не варто, бо вона занадто ніжна і просто «розлізеться» при варінні. Ця капуста зовсім не тримає форму, тому витрачати такі гроші на гарячі страви немає сенсу.



Цей овоч ідеальний лише для салатів, бо він дуже соковитий, солодкий і буквально тане в роті.



Така велика кількість овочів з Балкан на луцьких прилавках не є випадковою. За офіційними даними, майже 40% усієї імпортної капусти в Україні — це саме продукція з Північної Македонії. Хоча загальний імпорт складає менше 5% від усього внутрішнього ринку, саме македонський овоч заповнює нішу ранньою весною.

