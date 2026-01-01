Історія прийомної родини з Харківщини, яка втекла від війни на Волинь

Вісім родин внутрішньо-переміщених українців на Волині виховують дітей у дитячих будинках сімейного типу.

Про це пише Суспільне.

Загалом в області функціонує 46 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 284 дитини — це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 127 дітей виховується у 65 прийомних сім’ях, розповіла начальниця обласної служби у справах дітей Алла Онищук.

Одним з таких є родина Галини Шевченко. Мамі-виховательці — 56 років. Вона родом із Золочева, що на Харківщині. Разом із 4 дітьми, які перебувають під її опікою, переїхала на Волинь у 2024 році.

"Спочатку це летіли снаряди, ракети, летіло таке все, а зараз це постійно в повітрі висять шахеди, до шахедів чіпляють вибухівку, і ти не розумієш і не маєш розуміння, де воно впаде і що впаде", — каже Галина Шевченко.

Укриття родина облаштувала в погребі.

"У нас там недалеко, біля батьків моїх, прилетіло в гараж, а завалило погріб. Тоді зрозуміли, що це теж небезпечно і це не надійний сховок для дітей", — говрить мама-вихователька.

На Волинь Галина із дітьми приїхала евакуаційним потягом, спочатку жили в санаторії, згодом на орендованій квартирі у Луцьку. Через пів року їй запропонували створити дитячий будинок сімейного типу. Пройшла навчання.

"Спершу по тимчасовому влаштуванні добавилися нам в родину двоє діток. Це Андрій і Саша. А потім уже нам в грудні 2024 року придбали цей будинок. І ми вже переїхали сюди, то до них долучилася ще їхня старша сестричка Софійка. Ну, а потім у нас добавився Рома", — каже Галина Шевченко.

Зараз Галина опікується вісьмома дітьми. Власних дітей, розповідає жінка, немає. 15 років тому вперше взяла хлопчика під опіку.

"Вихідних немає, нічого немає. Постійно з дітьми, постійно забезпечуєш їм побут. А так, як в звичайних сім'ях, як завжди: посваряться, через пів години, уже вони помирилися, в них все добре. Мені немає сенсу повертатися туди, якщо діти облаштують на Волині своє життя", — каже Галина Шевченко.

Двійнята Ольга і Анастасія перебувають під опікою пані Галини дев’ять років. Разом із мамою приїхали на Волинь з Харківщини.

"Багато спогадів там з дитинства. Ми там були, все було добре, поки не почалась війна. Чути були вибухи, було страшно", — говорить Анастасія.

На Волині зараз мешкає 43,5 тисячі внутрішньо переміщених українців, розповіла директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод. З її слів, впродовж 2025 року на Волинь прибули 5,5 тисячі внутрішньо-переміщених осіб, з них 4 тисячі залишилися тут. Спочатку 2026 року Волинь прийняла уже більше тисячі переселенців, каже Оксана Гобод.



