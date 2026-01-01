«У мене погане передчуття», - Зеленський про переговори з росією

Президент Володимир Зеленський розповів про своє "погане передчуття" щодо мирних переговорів з РФ, яке пов'язане з тим, що США перевели фокус уваги з України на війну в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Перебуваючи з візитом у Великій Британії, президент зазначив у бесіді з журналісткою ВВС, що через конфлікт на Близькому Сході мирні переговори затягуються.

"У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки на Близькому Сході більший, аніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі постійно відкладаються. А причина одна - війна в Ірані", - сказав Зеленський.

Однак він додав, що попри масштабні геополітичні зміни учасники переговорів спілкуються між собою щодня.

"Президент Трамп зосереджений на Ірані. Переговорні групи розмовляють між собою. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють із росіянами щодня", - підкреслив президент.

Український лідер також зазначив, що США через війну в Ірані пропонують проведення переговорів щодо України на своїй території, і Київ згоден на це, однак РФ категорично проти говорити в Штатах.

"Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося фокусуватися на Америці, пропонуючи дату та місце. Україна підтримає будь-яку дату та будь-яке місце, але точно не в Росії", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи зробили дії президента США Дональда Трампа світ більш небезпечним, він заявив:

"Я не матиму справедливої відповіді на це. Я намагаюся говорити об'єктивно, а не суб'єктивно. Тому я вважаю, що будь-який розкол у НАТО послабить обидві сторони", - підсумував президент.

Як відомо, США дійсно перемкнули фокус уваги з мирних переговорів щодо України на Близький Схід, де 28 лютого розпочали спецоперацію проти Ірану.

При цьому ще до початку війни в Ірані, на початку лютого, ЗМІ писали, що Трамп може покинути переговірний процес щодо України, а з теперішньою ситуацією на Близькому Сході американський лідер сам висловлював цю можливість.

Напередодні глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що Європі потрібно готуватись до того, що США таки вийдуть з переговорного процесу щодо війни в Україні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переговори, політика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8