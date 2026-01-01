Експертиза встановила загибель воїна з Волині, якого вважали зниклим безвісти

У боях із російськими загарбниками неподалік населеного пункту Леонідово на Курщині обірвалося життя військовослужбовцяз Волині.Про це у фейсбуці повідомила Городищенська сільрада.«З глибоким сумом повідомляємо, що Городищенська громада отримала трагічну звістку. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель села Городище - стрілець - снайпер 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону солдат Шевчук Михайло Васильович (19.10.1989 року народження)», - йдеться у повідомленні.Військовослужбовець із 5 січня 2025 року вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Леонідово у Суджанському районі на Курщині під час виконання бойових завдань. За результатом ДНК підтвердили загибель.«Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю, свободу та незалежність України. Його мужність, відданість військовій присязі та любов до Батьківщини назавжди залишаться у пам’яті земляків. Від імені всієї Городищенської територіальної громади висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого Захисника. Ми поділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату», - зазначили у сільраді.Про час і місце зустрічі Захисника, а також дату і місце проведення церемонії прощання та поховання буде повідомлено додатково.