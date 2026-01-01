Втікав від поліції: у центрі Луцька за порушення ПДР затримали чоловіка, який ухилявся від призову

Учора під час патрулювання в місті Луцьк, на вулиці Олега Куцина, інспектори виявили транспортний засіб BMW, водій якого здійснив зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено".Патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів з’ясувалося, що керманич є особою, яка ухиляється від призову, у зв’язку з чим підлягає доставленню до ТЦК та СП.Надалі, після роз’яснення порядку подальших процесуальних дій, чоловік раптово почав тікати з місця події. Інспектори наздогнали його та, відповідно до ст. 44 Закону України "Про Національну поліцію", застосували фізичну силу, а також, відповідно до ст. 45 цього ж Закону, спеціальний засіб — кайданки.Під час затримання він кричав, унаслідок чого зібралася значна кількість громадян, а також почав скаржитися на погіршення самопочуття.Інспектори викликали швидку допомогу, медики доставили чоловіка до медичного закладу для обстеження.