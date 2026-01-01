Втікав від поліції: у центрі Луцька за порушення ПДР затримали чоловіка, який ухилявся від призову

Учора під час патрулювання в місті Луцьк, на вулиці Олега Куцина, інспектори виявили транспортний засіб BMW, водій якого здійснив зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено".
Патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що керманич є особою, яка ухиляється від призову, у зв’язку з чим підлягає доставленню до ТЦК та СП.

Надалі, після роз’яснення порядку подальших процесуальних дій, чоловік раптово почав тікати з місця події. Інспектори наздогнали його та, відповідно до ст. 44 Закону України "Про Національну поліцію", застосували фізичну силу, а також, відповідно до ст. 45 цього ж Закону, спеціальний засіб — кайданки.

Під час затримання він кричав, унаслідок чого зібралася значна кількість громадян, а також почав скаржитися на погіршення самопочуття.

Інспектори викликали швидку допомогу, медики доставили чоловіка до медичного закладу для обстеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, поліція, ТЦК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Експертиза встановила загибель воїна з Волині, якого вважали зниклим безвісти
Сьогодні, 09:22
Втікав від поліції: у центрі Луцька за порушення ПДР затримали чоловіка, який ухилявся від призову
Сьогодні, 09:20
«У мене погане передчуття», - Зеленський про переговори з росією
Сьогодні, 09:06
Рідні півтора року жили надією: підтвердили загибель на Курщині Героя з Волині
Сьогодні, 08:51
Історія прийомної родини з Харківщини, яка втекла від війни на Волинь
Сьогодні, 08:36
Медіа
відео
1/8