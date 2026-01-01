На Волині п'яний водій автівки зіткнувся з мотоциклістом: двоє постраждалих
Сьогодні, 09:41
У Володимирському районі нетверезий водій зіткнувся з мотоциклістом: є постраждалі.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась 17 березня близько 18 години в Благодатному.
Керманич Peugeot Partner, мешканець Володимирського району, 1982 року народження, зіткнувся з мотоциклом Ява, що рухався попереду. Внаслідок ДТП водій двоколісного, мешканець Благодатного, 1998 року народження, та його родич, 2019 року народження, отримали травми та були доставлені в медзаклад.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Водій Peugeot Partner перебував у стані сп’яніння – 2,14 проміле, що в понад десять разів більше допустимої норми.
За цим фактом відомості внесені в ЄРДР за ст. 286 КК України, деталі встановлюються.
