На Волині п'яний водій автівки зіткнувся з мотоциклістом: двоє постраждалих

У Володимирському районі нетверезий водій зіткнувся з мотоциклістом: є постраждалі.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталась 17 березня близько 18 години в Благодатному.

Керманич Peugeot Partner, мешканець Володимирського району, 1982 року народження, зіткнувся з мотоциклом Ява, що рухався попереду. Внаслідок ДТП водій двоколісного, мешканець Благодатного, 1998 року народження, та його родич, 2019 року народження, отримали травми та були доставлені в медзаклад.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Водій Peugeot Partner перебував у стані сп’яніння – 2,14 проміле, що в понад десять разів більше допустимої норми.
За цим фактом відомості внесені в ЄРДР за ст. 286 КК України, деталі встановлюються.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8